Газопровід "Північний потік-1" тимчасово призупинить роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський обхідний газопровід "Північний потік-1" перестане функціонувати з 11 липня. Компанія Nord Stream AG відключить обидві нитки газопроводу у рамках планового ремонту.

Як повідомляє прес-служба компанії, роботи продовжаться до 21 липня.

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Зазначається, що під час профілактичних робіт фахівці тестуватимуть механічні компоненти та систему автоматизації. Це необхідно для забезпечення ефективної, безпечної та надійної експлуатації газопроводу.

Зазначимо, що в липні російський "Газпром" на 60% скоротив постачання газу газопроводом "Північний потік-1", пояснивши це складнощами ремонту обладнання через міжнародні санкції.

"Північний потік – 1" проти європейського законодавства

Російський газопровід слід зупинити, оскільки він запущений із порушенням законодавства та несе небезпеку для України та всього ЄС.

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У цьому впевнена директор з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова.

У коментарі виданню НВ вона пояснила, що у 2020 році німецький уряд на 10 років зробив виняток із загальних правил та вивів цей газопровід з-під дії європейського законодавства.

Раніше "Сегодня" писали, як Росія може втратити частину газопроводу "Північний потік-2", і розповідали, чому у Німеччині оголосили режим тривоги.