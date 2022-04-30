Shell сделала шаг к возобновляемой энергии: что собирается купить нефтегазовый гигант

Shell покупает индийского поставщика возобновляемой энергии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В компании Shell заявили, что готовы купить индийского поставщика возобновляемой энергии Sprng Energy за 1,55 млрд долларов.

Как сообщает Bloomberg, теперь это ускорит переход нефтегазового гиганта на низкоуглеродную энергетику.

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Что изменится для Shell

Sprng Energy – это платформа возобновляемой энергии, созданная частной инвестиционной компанией. В настоящее время на стадии разработки у нее находятся ветровые и солнечные проекты.

Как отмечают в Shell, такое соглашение позволит втрое увеличить мощность в сфере возобновляемых источников энергии. Также это поможет им достичь нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году.

"Это позволит Shell стать лидером в цепочке создания стоимости электроэнергии на быстрорастущем рынке", – добавили в компании.

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В то же время, некоторые активисты критикуют нефтегазового гиганта за то, что переход к возобновляемой энергии происходит слишком медленно. В свою очередь Shell пообещала, что предоставят отчет о ходе такого перехода на встречи акционеров, которая состоится в конце мая.

Кто может выкупить долю Shell в проекте "Сахалин-2"

"Сегодня" уже рассказывали, что нефтегигант Shell заявил, что покинет российский рынок из-за войны РФ против Украины Теперь китайские государственные энергетические гиганты Cnooc, CNPC и Sinopec ведут переговоры по покупке доли Shell в совместном с российским "Газпромом" проекте "Сахалин-2".

Пока нельзя утверждать на 100%, что соглашение между Shell и китайскими компаниями будет заключено. Shell все еще открыта для переговоров с другими потенциальными покупателями за пределами Китая.

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Shell уже отозвала десятки своих сотрудников, временно работавших на проекте "Сахалин-2".

Мы также писали, в сколько миллиардов долларов Shell обойдется выход из РФ, и как крушение газового монополиста "Газпрома" может ударить по Кремлю.