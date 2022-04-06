Скидка на "кровавую нефть" достигла рекорда: что происходит с ценами на Brent и WTI

Российскую нефть продают по рекордному дисконту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российскую нефть марки Urals с поставками 20-24 апреля предлагают на рынке с рекордным дисконтом в минус 34,8 доллара за баррель до бенчмарка Dated Brent. Однако на фоне новых антироссийских санкций эталонные марки Brent и WTI в цене выросли.

Об этом свидетельствуют данные Investing и Bloomberg, который ссылается на данные ценового агентства Platts.

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Такую большую скидку на российскую нефть связывают с резким падением спроса на нее. Европейские покупатели опасаются усиления санкций, которые принимают США, Великобритания и ЕС против России в связи с войной в Украине, и предпочитают покупать альтернативные сорта нефти.

На Urals давление оказывают также:

резкое удорожание морских перевозок нефти из портов России;

повышение ставок страхования;

отказ некоторых банков открывать аккредитивы на покупку российской нефти

Что происходит на бирже?

Спотовая цена Urals на бирже 6 апреля 2022 составляла 79,72 долл. за баррель (предыдущее закрытие было на уровне 81,83 долл.).

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Динамика цен на нефть / Фото: Investing.com

Если говорить о стоимости нефти Brent и WTI, то их рост объясняется очевидными причинами – запланированными новыми санкциями против России со стороны США и Европы. Так, буквально 5 апреля 2022 года фьючерсы марки Brent выросли на 1,1%, до 108,73 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 1,2%, до 104,53 доллара.

Как сообщает Reuters, запланированные санкции усилили опасения по поводу перебоев со снабжением, в то время как переговоры по ядерной программе Ирана зашли в тупик.

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6 апреля 2022 в 9:53 по киевскому времени стоимость фьючерсов нефти марки Brent составляла 107,21 долл. за баррель, WTI — 102,22 долл.

Динамика цен на нефть / Фото: Investing.com

Динамика цен на нефть / Фото: Investing.com

Что будет с ценами дальше?

Аналитики Reuters утверждают, что в долгосрочной перспективе цены на нефть могут продолжить восходящий импульс из-за дефицита предложения и требования хеджирования для противодействия высокой инфляции.

"Геополитическая напряженность, скорее всего, будет поддерживать рост цен на нефть в ближайшие дни, несмотря на усилия, предпринятые США и их союзниками", – сказала Тина Тенг, рыночный аналитик CMC Markets APAC & Canada, имея в виду скоординированный выпуск нефти странами-потребителями.

Однако ранее в комментарии "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов заявил, что цены на черное золото имеют тенденцию к снижению, правда, краткосрочному. По словам эксперта, можно спрогнозировать падение нефти марки Brent до 88 долларов за баррель, легкая WTI может подешеветь до 82 долларов за баррель. Обе марки имеют потенциал к этому.

В противоположность иностранным аналитикам, Гойлов заявил, что рост цен сейчас происходит не только из-за геополитической напряженности. Главная причина – в монетарной политике ведущих Центробанков, что привело к росту инфляции в мировом масштабе.

Ущерб от эмбарго на российскую нефть

Как подсчитали в Раде экономического анализа Франции, ущерб европейских стран от полного запрета на импорт энергоресурсов из РФ составит всего 0,2-0,3% валовой национальной прибыли. То есть один взрослый европеец потеряет в среднем 100 евро.

Стоимость будет варьироваться в широких пределах, эмбарго также скажется на экономике таких стран, как:

Литва;

Болгария;

Словакия;

Финляндия;

Чехия.

"Сегодня" также писали, кто является главными потребителями российской нефти, и рассказывали, что происходит с экспортом черного золота сейчас.