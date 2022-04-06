Знижка на "криваву нафту" сягнула рекорду: що відбувається з цінами на Brent та WTI

Російську нафту продають за рекордним дисконтом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російську нафту марки Urals з постачанням 20-24 квітня пропонують на ринку з рекордним дисконтом у мінус 34,8 долара за барель до бенчмарку Dated Brent. Натомість на фоні нових антиросійських санкцій еталонні марки Brent та WTI зросли в ціні.

Про це свідчать дані Investing та Bloomberg з посиланням на дані цінової агенції Platts.

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Таку велику знижку на російську нафту повʼязують з різким падінням попиту на неї. Європейські покупці побоюються посилення санкцій, які ухвалюють США, Велика Британія та ЄС проти Росії у зв'язку з війною в Україні, і вважають за краще купувати альтернативні сорти нафти.

На Urals тиск чинять також:

різке подорожчання морських перевезень нафти з портів Росії;

підвищення ставок страхування;

відмова деяких банків відкривати акредитиви на купівлю російської нафти.

Що відбувається на біржі?

Спотова ціна Urals на біржі 6 квітня 2022 року становила 79,72 дол. за барель (поперднє закриття було на рівні 81,83 дол.).

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Динаміка цін на нафту / Фото: Investing.com

Якщо говорити про вартість нафти Brent та WTI, то їх зростання пояснюється очевидними причинами — запланованими новими санкціями проти Росії з боку США та Європи. Так, буквально 5 квітня 2022 року фʼючерси марки Brent виросла на 1,1%, до 108,73 долара за барель, тоді, як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate виросли на 1,2%, до 104,53 долара.

Як повідомляє Reuters, заплановані санкції посилили побоювання з приводу перебоїв із постачанням, у той час, як переговори щодо ядерної програми Ірану зайшли в глухий кут.

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6 квітня 2022 року о 9:53 за київським часом вартість фʼючерсів нафти марки Brent становила 107,21 дол. за барель, WTI — 102,22 дол.

Динаміка цін на нафту / Фото: Investing.com

Динаміка цін на нафту / Фото: Investing.com

Що буде з цінами далі?

Аналітики Reuters стверджують, що у довгостроковій перспективі ціни на нафту можуть продовжити висхідний імпульс через дефіцит пропозиції та вимоги хеджування для протидії високій інфляції.

"Геополітична напруженість, швидше за все, буде підтримувати зростання цін на нафту найближчими днями, попри зусилля, зроблені США і їх союзниками", – сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets APAC & Canada, маючи на увазі скоординований випуск нафти країнами-споживачами.

Однак раніше в коментарі "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов заявив, що ціни на чорне золото мають тенденцію до зниження, щоправда, короткострокового. За словами експерта, можна передбачити падіння нафти марки Brent до 88 доларів за барель, натомість легка WTI може подешевшати до 82 доларів за барель. Обидві марки мають до цього потенціал.

На противагу іноземних аналітиків, Гойлов заявив, що зростання цін зараз відбувається не лише через геополітичну напруженість. Головна причина – у монетарній політиці провідних Центробанків, що призвела до зростання інфляції у світовому масштабі.

Збитки від ембарго на російську нафту

Як підрахували в Раді економічного аналізу Франції, збитки європейських країн від повної заборони на імпорт енергоресурсів із РФ становитиме всього 0,2-0,3% валового національного прибутку. Тобто один дорослий європеєць втратить у середньому 100 євро.

Вартість варіюватиметься в широких межах, ембарго також позначиться на економіці таких країн як:

Литва;

Болгарія;

Словаччина;

Фінляндія;

Чехія.

"Сьогодні" також писали, хто є головними споживачами російської нафти, і розповідали, що відбувається з експортом чорного золота зараз.