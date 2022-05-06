Сторонникам Путина потакают: какие страны ЕС освободят от нефтяного эмбарго

Поклонник Путина Виктор Орбан (справа) продолжает гнуть свою линию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ЕС предлагают освободить ряд стран от нефтяного эмбарго до 2024 года, чтобы дать им возможность найти альтернативы.

Как сообщило издание Bloomberg, на два года отсрочат запрет покупать российскую нефть для Венгрии, Словакии и Чехии.

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У Венгрии и Словакии есть время до конца 2024 года, у Чехии – до июня 2024 года. В то же время, все остальные страны блока будут внедрять эмбарго постепенно до конца 2022 года:

от нефти откажутся за 6 месяцев;

от нефтепродуктов – за 8 месяцев.

Орбан против

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей приверженностью Путину и российскому режиму, ожидаемо выступил против решения ЕС. По его словам, нефтяное эмбарго равноценно сброшенной "ядерной бомбе" на его страну.

Политик попытался выторговать 5 лет отсрочки, когда сначала Венгрии давали один год на поиск альтернативных источников. Однако ЕС согласился всего на 2 года.

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Венгрия, Словакия и Чехия действительно сильно зависят от нефти из России, но по сравнению с другими странами блока они покупают относительно немного. За отведенное до 2024 года время представителям этих стран будет запрещено продавать импортируемую нефть и нефтепродукты другим.

В то же время Чехия может избавиться от нефтяной зависимости от РФ быстрее. Все зависит от темпов выполнения работ на Трансальпийском трубопроводе, по которому сейчас прокачивают нефть в Италии, Австрии и Германии.

Переговоры продолжаются

В пятницу, 6 мая, в Брюсселе продолжают переговоры о шестом пакете санкций против России. По информации Reuters, Европейская комиссия планирует внести изменения в предыдущий план.

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Сосредоточатся на пожеланиях стран, которые пока не хотят отказываться от российских энергоносителей. Уточнения предусматривают 3 месяца вместо одного для перехода к введению запрета на транспортные услуги для транспортировки нефти из РФ.

"Это также повлечет за собой помощь с инвестициями для обновления нефтяной инфраструктуры и смягчения последствий санкций", – добавили журналисты.

Отказ от российской нефти

В Европарламенте 4 мая презентовали детали шестого пакета санкций против РФ, внедряющихся ЕС в ответ на агрессию в Украине. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, в первую очередь введут ограничения против российских военных и чиновников, совершивших военные преступления в Буче и Мариуполе.

"Это посылает еще один важный сигнал всем преступникам Кремля: мы знаем, кто вы, мы привлечем вас к ответственности, вы не избежите этого", – заявила она.

Среди важных шагов – "десвифтизация" Сбербанка, являющегося крупнейшим банком России и держащего 37% банковского сектора, и еще двух меньших российских банков. Их всех отключат от системы SWIFT. А также – ограничения на деятельность российских государственных вещателей в ЕС.

В Европе планируется ввести полный запрет на импорт всей российской нефти – морской и трубопроводной, сырой и очищенной.

Раньше мы писали, почему Венгрия не поддержала нефтяное эмбарго против РФ. Узнайте также, какой ущерб понес нефтегазовый гигант Shell из-за выхода из России и проекта "Сахалин-2".