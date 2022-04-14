У государства есть все инструменты – экономист рассказал, как можно возобновить производство в Украине

Экспортные предприятия должны работать в Украине, несмотря на войну / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Предпринимателям, которые восстанавливают производство в условиях военного положения, нужно возместить НДС.

Такое мнение озвучил экономист Борис Кушнирук и добавил, что у государства есть для этого все инструменты.

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Аграрии и производители должны быть обеспечены оборотными средствами. Это позволит сохранить рабочие места и платить налоги в госбюджет.

"Тем предприятиям в промышленности или аграрном секторе, которые имеют накопленный невозмещенный НДС, государство должно возместить НДС в полном объеме" , – заявил Кушнирук.

Чтобы возобновить работу украинской экономики, государство может предпринять следующие шаги:

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Национальный банк может выкупить у правительства облигации государственного внутреннего займа;

благодаря этому – возместить налоги на добавленную стоимость;

возвращать деньги только тем предпринимателям, которые обязуются возобновить производственную деятельность.

Проблема с экспортом

Ранее предприятия, являющиеся участниками Европейской бизнес ассоциации, обратились к министру финансов Украины Сергею Марченко. Они попросили его разблокировать возмещение НДС для бизнеса.

Объяснили это тем, что экспортные отрасли не могут возобновить производство из-за нехватки средств, возникших в связи с остановкой возмещения НДС. Если проблему не решить, скоро производство сократят. В свою очередь это приведет к безработице и снижению налоговых вычетов и валютной выручки.

Раньше мы писали, что украинские металлургические гиганты возобновляют работу. В частности, перезапускают мощности компании группы Метинвест.

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Криворожские промышленные предприятия также активно участвуют в поддержке экономики региона и предоставляют материалы и технику для строительства фортификационных сооружений Вооруженным силам Украины.