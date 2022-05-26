У Венгрии нет шансов? Как Украина может добиться эмбарго на нефть РФ

Заставить Венгрию к эмбарго можно с помощью "Дружбы" / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Венгрия сопротивляется введению эмбарго на российскую нефть. Из-за нее ЕС вынужден придумывать новые механизмы, как обойтись без ее голоса Тем временем в Украине идут дискуссии о том, как склонить Венгрию к этому решению.

Одно из таких предложила советница министра энергетики Елена Зеркаль. О нем она рассказала на Киевском форуме безопасности.

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"Венгрия думает, что пришло ее звездное время"

Зеркаль отметила, что Венгрия воспользовалась возможностью и начала выставлять свои условия в вопросе отказа от российских энергоресурсов. При этом позволили ей это сделать и Евросоюз, и Украина. В то же время, по ее словам, аппетит Венгрии по отношению к фондам Европейского союза растет ежедневно.

"Они (в Венгрии, – ред.) решили, что у них наступило звездное время, когда можно требовать все, что угодно, лишь бы не разрушить европейское единство", – отметила советница.

Но Зеркаль добавила, что несмотря на то, что происходит вокруг эмбарго и позиции Венгрии в этом отношении, у Украины есть мощный рычаг. И речь идет о нефтепроводе "Дружба".

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"Даже если мы очень ценим отношения со Словакией, которая тоже получает нефть через "Дружбу", к Венгрии идет отдельная нить. Было бы очень кстати, если бы с ним что-то случилось", – заметила Зеркаль.

У Венгрии нет другого пути для нефти из РФ

"Сегодня" ранее пообщались с экономистом и финансовым аналитиком Алексеем Кущом, который объяснил, что Венгрия никак не может получать российскую нефть, кроме как через "Дружбу".

Соответственно, Украина может просто перекрыть этот трубопровод и независимо от того, подпишет или не подпишет Венгрия шестой пакет санкций, она потеряет кровавые ресурсы из РФ.

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Даже если Украина не пойдет на это, эксперт уверен, что рано или поздно Венгрия подпишет санкционный пакет, получив финансовые гарантии от ЕС.

Европейцы могут подвергнуться газовому шантажу РФ

Ранее мы писали, что некоторые компании из Европы готовы покупать российский газ по новой сложной платежной системе.

Речь идет о ранее анонсированной платежной системе с созданием двух счетов в Газпромбанке. Технически – европейцы будут платить за газ из РФ в евро, а финансовое учреждение будет конвертировать валюту в рубли.

Это также означает, что Европа продолжит финансировать войну России против Украины и поставки оружия оккупантам, даже если компании не поддерживают агрессию РФ. Готовность энергосектора платить за голубое топливо также укрепит рубль.

Ранее мы объясняли, почему после вооруженного конфликта с Украиной Россия может оказаться под влиянием Китая. Узнайте также, кто помогает России продавать нефть во всем мире.