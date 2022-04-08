Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Industry Энергетика

Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу: как это повлияет на отечественные ресурсы

Ульяна Лебич
8 апреля, 19:11
Надежность работы энергосистемы обеспечивает ее синхронизация с европейской системой

Несмотря на экспорт электроэнергии, отечественная система работает стабильно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу. Несмотря на это, наша энергосистема работает стабильно.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире Всеукраинского телемарафона.

Реклама

Так, ресурса для обеспечения внутренних потребностей, по его словам, достаточно.