Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу: как это повлияет на отечественные ресурсы

Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу. Несмотря на это, наша энергосистема работает стабильно.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире Всеукраинского телемарафона.

Так, ресурса для обеспечения внутренних потребностей, по его словам, достаточно.

"Мы уже начали экспорт электроэнергии в Польшу. Энергетическая система стабильна, работает как работала и раньше", – сказал Галущенко.

Он также напомнил, что в настоящее время энергосистема синхронизирована с европейской, соответственно, это обеспечивает еще больший уровень надежности работы.

Реклама

Информация об экспорте подтверждается также данными "Укрэнерго". Так, на нем указано, что в настоящее время экспорт электроэнергии в Польшу составляет 190 МВт/час.

Карта "Укрэнерго" / Фото: Укренерго

В Украине возобновили популярную энергетическую услугу

Министерство энергетики Украины снова разрешило реэкспортировать природный газ после месячного перерыва из-за российского вторжения. Вывозить за границу теперь можно газ, завезенный в Украину после 3 апреля 2022 года для хранения в подземных хранилищах.

Реклама

Речь идет об энергоресурсе, который хранили в режиме "Таможенный склад", и о газе, который транспортировали по специальному тарифу шорт-холл (short-haul). Это услуга, позволяющая с 1 января 2020 года транспортировать газ между определенными точками со скидкой.

В то же время голубое топливо, завезенное в Украину до 3 апреля, все еще нельзя реэкспортировать. Его можно растаможить и использовать для нужд государства.

Напомним, что во Львовской области недавно начали разрабатывать новое газовое месторождение.

Ранее мы рассказывали, что Литва является первой из стран ЕС, которая отказалась от закупок российского газа.