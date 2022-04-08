Україна почала експорт електроенергії до Польщі: як це вплине на вітчизняні ресурси

Україна розпочала експортувати електроенергію до Польщі. Незважаючи на це, наша енергосистема працює стабільно.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Так, ресурсу для забезпечення внутрішніх потреб, за його словами, достатньо.

"Ми вже розпочали експорт електроенергії до Польщі. Енергетична система стабільна, працює як працювала і раніше", – сказав Галущенко.

Він також нагадав, що наразі енергосистема синхронізована із європейською, відповідно це забезпечує ще більший рівень надійності роботи.

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Інформація про експорт підтверджується також даними "Укренерго". Так, на ній вказано, що наразі експорт електроенергії до Польщі становить 190 МВт/год.

Карта "Укренерго" / Фото: Укренерго

В Україні відновили популярну енергетичну послугу

Міністерство енергетики України знову дозволило реекспортувати природний газ після місячної перерви, через російське вторгнення. Вивозити за кордон тепер можна газ, який завезли в Україну після 3 квітня 2022 року для зберігання у підземних сховищах.

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Йдеться про енергоресурс, який зберігали в режимі "Митний склад", і про газ, який транспортували за спеціальним тарифом шорт-хол (short-haul). Це послуга, що дозволяє з 1 січня 2020 року транспортувати газ між визначеними точками зі знижкою.

Водночас блакитне паливо, яке завезли в Україну до 3 квітня, все ще не можна реекспортувати. Його можна розмитнити й використати на потреби держави.

Нагадаємо, що на Львівщині нещодавно почали розробляти нове газове родовище.

Раніше ми розповідали, що Литва першою з країн ЄС відмовилася від закупівель російського газу.