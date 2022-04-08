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Україна почала експорт електроенергії до Польщі: як це вплине на вітчизняні ресурси

Уляна Лебич
8 квітня, 19:11
Надійність роботи енергосистеми забезпечує її синхронізація з європейською системою

Незважаючи на експорт електроенергії, вітчизняна система працює стабільно / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна розпочала експортувати електроенергію до Польщі. Незважаючи на це, наша енергосистема працює стабільно.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

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Так, ресурсу для забезпечення внутрішніх потреб, за його словами, достатньо.