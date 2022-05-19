В России пылает: нефтяные компании массово сжигают ПНГ

Российская нефтепродукция все меньше нужна на мировом рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские нефтяные компании столкнулись с невозможностью сбывать свою продукцию, поэтому им приходится сжигать попутный нефтяной газ (ПНГ), который уже некуда девать.

Как пишут российские СМИ, местные заводы существенно превысили объемы ПНГ, которые можно сжигать. Теперь предпринимателям угрожают десятки миллиардов рублей штрафов.

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Обычно ПНГ используют для производства сжиженного углеводородного газа, но этот тип продукции уже не покупают за границей из-за агрессии России по отношению к Украине. Как следствие, экология РФ пострадает еще больше, потому что до конца года промышленники предлагают увеличить разрешенные объемы сжигания ПНГ до 30%.

В условиях ограничений на экспорт и санкции нефтяные компании РФ направляют сверхвысокие остатки ПНГ на изготовление факелов.

Российские НПЗ сократили производство

По итогам апреля стало известно, что нефтеперерабатывающие заводы в апреле сократили производство на 7% – до 670 тыс. тонн в сутки. Официально причиной называют "ремонты на НПЗ", однако реальное сокращение связано с войной РФ против Украины.

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Прогнозы специалистов указывают на то, что в конце мая ситуация будет еще хуже, ведь самые крупные мировые трейдеры перестают покупать продукцию. В частности, самые высокие потери будут у государственных нефтяных компаний из России.

В то же время, по последним данным, несмотря на санкции ЕС, российские нефтяники увеличили переработку черного золота на 4%. Куда сбывают продукцию, не афишируют. Местные журналисты указывают, что экспорт в отдаленные страны, несмотря ни на что, снизился еще на 10% по сравнению с апрельским уровнем. Этому поспособствовали санкции ЕС против "Роснефти" и "Газпром нефти".

Акции "Лукойла" упали

В четверг, 19 мая, резко "просели" акции российской частной нефтяной компании "Лукойл". По сравнению с предыдущим днем на бирже их оценивали на 1,64% ниже. В последнее время ценные бумаги компании нестабильны.

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А вот мировые цены на нефть внезапно выросли. Черное золото марки Brent поднялось в цене на 1,5%, до 113,99 доллара/баррель.

Американская West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2%. Цена выросла до 115,25 долл./баррель в июне и 112,23 долл./баррель в июле.

Основной причиной скачка эксперты считают ослабление карантинных ограничений в Китае. Усиливает ценовое давление и затягивание ввода нефтяного эмбарго на чёрное золото с РФ странами Евросоюза.

Ранее "Сегодня" писали, что "Газпром" снова попал в скандал и на кремлевскую компанию подают в суд. Узнайте, как газовый монополист из РФ покрывает газовых воров в Украине.