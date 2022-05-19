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СЕГОДНЯ Industry Компании

Акции "Лукойла" внезапно просели – что происходит с нефтяным гигантом

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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19 мая, 12:53
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Рассказываем, что происходит с одной из крупнейших компаний агрессора на бирже
Акции "Лукойла" устремились вниз
Акции "Лукойла" устремились вниз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции российской приватной нефтяной компании "Лукойл" открыли день падением.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

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В четверг, 19 мая, по состоянию на 12:00 акции "Лукойла" упали на 1,64% по сравнению с 18 числом. Еще вчера у компании был небольшой рост, в целом в последнее время ценные бумаги на бирже очень нестабильны.

Если брать значение за последние 5 дней, то они выросли по сравнению с предыдущим периодом на 0,61%, а если посмотреть на динамику за месяц, то акции "Лукойла" просели на 1,76%.

Динамика акций "Лукойл" за месяц
Динамика акций "Лукойл" за месяц / Фото: скриншот

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Цены на нефть

В то же время цены на нефть внезапно выросли. В среду, 18 мая, черное золото марки Brent поднялось в цене на 1,5%, до 113,99 доллара/баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2%. Цена выросла до 115,25 долл./баррель в июне и 112,23 долл./баррель в июле.

Основной причиной скачка эксперты считают ослабление карантинных ограничений в Китае.

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Усиливает ценовое давление и затягивание введения нефтяного эмбарго на черное золото из РФ странами Евросоюза.

Ну и наконец – снижение запасов нефти в США тоже сыграло злую шутку с рынком и вызвало подорожание.

"Сегодня" ранее писали, какую хитрость для газового шантажа Европы придумал "Газпром", и рассказывали, из-за чего у европейцев произошел ценовой шок.

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