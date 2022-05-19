Акції "Лукойлу" раптово просіли – що відбувається з нафтовим гігантом

Акції російської приватної нафтової компанії "Лукойл" відкрили день падінням.
Про це свідчать дані біржових торгів.
У четвер, 19 травня, станом на 12:00 акції "Лукойлу" впали на 1,64% порівняно з 18 числом. Ще вчора компанія мала невелике зростання, в цілому останнім часом цінні папери на біржі дуже нестабільні.
Якщо брати значення за останні 5 днів, то вони зросли порівняно з попереднім періодом на 0,61%, а якщо подивитися на динаміку за місяць, то акції "Лукойлу" просіли на 1,76%.
Ціни на нафту
Водночас ціни на нафту раптово зросли. У середу, 18 травня, чорне золото марки Brent піднялося в ціні на 1,5%, до 113,99 долара/барель.
Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 2%. Ціна зросла до 115,25 дол./барель у червні та 112,23 дол./барель у липні.
Основною причиною стрибка експерти вважають ослаблення карантинних обмежень у Китаї.
Підсилює ціновий тиск і затягування введення нафтового ембарго на чорне золото з РФ країнами Євросоюзу.
Ну і нарешті зниження запасів нафти у США теж зіграло злий жарт з ринком і викликало подорожчання.
"Сьогодні" раніше писали, яку хитрість для газового шантажу Європи вигадав "Газпром", і розповідали, через що у європейців стався ціновий шок.