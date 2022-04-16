В условиях войны: благодаря чему украинцы обеспечены электроэнергией

ДТЭК работают над восстановлением света / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В условиях войны украинские энергетики обеспечили надежное электроснабжение в отопительный сезон.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

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Да, все это благодаря тому, что в компании провели ремонт на ТЭС, направив на это более 2,6 млн грн, и усилили добычу угля. В компании подчеркнули, что в 2021 году шахтеры ДТЭК Энерго добыли 16,8 млн тонн угля марки "Г", а с начала этого года добыча и запасы топлива хранятся на достаточном уровне для надежной работы ТЭС.

Однако после нападения РФ на Украину (в первые недели), как отметил директор ДТЭК Энерго Ильдарь Салеев, компании пришлось перестроить логистику угольной продукции для нормальной работы отдельных ТЭС.

"Несмотря на все это, энергетикам и всем игрокам рынка удалось синхронизировать усилия, удержать систему сбалансированной и надежно пройти отопительный сезон. Поэтому начинаем готовиться к следующему", – подытожил он.

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"Укрзализныця" получила тонны угля

"Укзализныця" получила 69 тонн угля от угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго.

"Это топливо необходимо для бытовых нужд поездов, которые ежедневно эвакуируют украинцев из опасных регионов" , – сообщили в ДТЭК.

Это уже пятая партия угля железнодорожников. Всего предприятия ДТЭК Энерго передали "Укрзалізніци" для этих нужд 345 тонн угля

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Еще около 100 тонн компания предоставила для нужд общин и социальных объектов.

Раньше мы рассказывали, как украинские энергетики возвращают свет в города Киевской области, и писали, почему для Украины важно присоединение к энергосистемы ЕС.