Работы ускоряются: энергетики продолжают возвращать свет в Ирпене

Восстанавливать свет в освобожденных городах удается благодаря энергетикам, работающим даже под обстрелами, и западным партнерам, поставляющим необходимое оборудование

Электроснабжение в Буче: в городе продолжаются восстановительные работы / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В Ирпене, где больше месяца находились российские палачи, энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу ключевой подстанции, обеспечивающей светом большую часть города.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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"Теперь, когда города освобождены от захватчиков, возобновление электроснабжения уйдет гораздо быстрее. С 8 апреля в Ирпенском районе было восстановлено более половины сетей 10 кВ. Несколько часов назад была подключена ключевая ирпинская подстанция, от которой питается подавляющее большинство потребителей города", – сказал он.

Министр поблагодарил за работу местное облэнерго – ДТЭК Киевские региональные электросети и отметил, что энергетики работали даже под обстрелами врагов, рискуя собственными жизнями.

"Мы пообщались с представителями местного облэнерго. Специалисты компании (ДТЭК Рината Ахметова, – прим.) восстанавливали линии электропередач даже под обстрелами, рискуя своей жизнью. Это было крайне важно для всех, кто скрывался в подвалах от российских палачей", – отметил Галущенко.

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По словам Галущенко, сейчас энергетики восстанавливают распределительные сети и в первую очередь происходит заживление объектов критической инфраструктуры.

Также он выразил благодарность западным партнерам Украины за предоставленное оборудование для ремонта электросетей.

"Я очень благодарен нашим международным партнерам, ведь сейчас мы получаем от них много помощи – оборудование, кабели и т.д. В том числе и благодаря этой помощи наши энергетики смогут в кратчайшие сроки восстановить сети и вернуть свет в дома украинцев" , – подытожил Галущенко.

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Поэтапные работы в Буче

Тем временем в еще одном городке вблизи Киева, серьезно пострадавшем во время российской оккупации, тоже продолжаются восстановительные работы. Так, энергетики уже возобновили электроснабжение центральной больницы города, а также вернули электроэнергию в резервуары чистой воды и станцию пожарной службы.

По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, возобновление электроснабжения, газа или централизованного водоснабжения будет происходить в городе поэтапно.

"Сегодня" уже рассказывали, как энергетики восстанавливают электроснабжение на освобожденных от оккупантов украинских территориях и писали, почему для Украины важно присоединение к энергосистемы ЕС.