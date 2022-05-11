Венгрия может получить компенсацию за отказ от нефти РФ: убедит ли это Орбана

ЕС хочет убедить в этом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Будапешт может получить компенсацию от Евросоюза за то, чтобы он поддержал шестой пакет санкций и отказался от российской нефти. ЕС уже разрабатывает специальный план, чтобы убедить в этом премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом пишет Politico со ссылкой на троих представителей ЕС.

Реклама

Денежные средства для компенсации Венгрия получит в рамках новой энергетической стратегии Евросоюза под названием REPowerEU (о ней объявят 18 мая).

Заметим, что она направлена на поэтапный отказ ЕС от российских ископаемых задолго до 2030 года. В этой стратегии должны быть средства для стран сообщества, в том числе и для Венгрии.

Напомним, что шестой пакет санкций предусматривал предоставление Венгрии и Словакии срок до конца 2024 года для отказа от российской нефти, а это на два года больше, чем у остальных стран ЕС. Чехия будет иметь период до конца июня 2024 года.

Реклама

Но Венгрия заявила, что ей нужно еще больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти.

Шестой пакет санкций от ЕС

Шестой пакет ограничений предусматривает добавление в список подсанкционных лиц высокопоставленных военных и чиновников из РФ, совершивших военные преступления в Буче и ответственных за осаду Мариуполя.

Среди других важных шагов – "десвифтизация" Сбербанка, являющегося крупнейшим банком России и держащего 37% банковского сектора. Под удар попадут еще два крупных российских банка, важных для финансовой системы агрессора, – их всех отключат от системы SWIFT.

Реклама

Против трех крупных государственных вещателей России также будут введены ограничения. Они больше не смогут распространять свой контент в какой-либо форме на территории ЕС.

Последним и важнейшим элементом нового пакета санкций является отказ от российской нефти. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это будет нелегко для стран Европы, но над этим нужно работать.

Раньше мы рассказывали, почему Венгрия не поддержала шестой пакет санкций против РФ.

Также мы писали, что Польша предлагает Евросоюзу проект по "дерусификации", которым предполагается внедрение специального налога на энергоресурсы из РФ.