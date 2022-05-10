Морем в третьи страны: в ЕС разрешили России и дальше зарабатывать на нефти

В Европейском Союзе решили не запрещать перевозить российскую нефть морем.
Об этом сообщает издание Financial Times.
Отмечается, что против такого запрета выступали Греция и Мальта, поскольку на эти страны приходится более половины танкерного флота Евросоюзатак
После нескольких консультаций Еврокомиссия согласилась не запрещать перевозку российской нефти морскими путями в третьи страны, хотя ранее ЕС собирался осложнить президенту РФ Владимиру Путину возможности для уменьшения негативных последствий после возможного эмбарго в Европе, запретив транспортировку нефти в другие страны мира.
Еврокомиссия также предлагала запретить европейским компаниям предоставлять услуги, включая страхование, необходимые для транспортировки российской нефти по всему миру. Этот пункт должен сохранится в шестом пакете санкций против России, хотя некоторые страны требуют исключить этот пункт.
Эмбарго на нефть от стран Европейского Союза
Нефтяное эмбарго будут вводить постепенно, чтобы поскольку Венгрия и Словакия слишком сильно зависят от нефти из РФ.
Предполагается, что на сырую нефть – эмбарго введут на протяжении шести месяцев, а на нефтепродукты – до конца этого года.
Ранее мы рассказывали, что США заподозрили страны ОПЭК в сговоре и спровоцировали подорожани нефти, и писали, какая страна ЕС уже нашла замену российской нефти.