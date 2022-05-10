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Морем у треті країни: у ЄС дозволили Росії й надалі заробляти на нафті

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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10 травня, 18:54
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Росія й надалі зможе перевозити свою нафту до третіх країн, використовуючи для цього морські шляхи.
Росія зможе морем транспортувати свою нафту
Росія зможе морем транспортувати свою нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Європейському Союзі вирішили не забороняти перевозити російську нафту морем.

Про це повідомляє видання Financial Times.

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Зазначається, що проти такої заборони виступали Греція та Мальта, оскільки на ці країни припадає більше половини танкерного флоту Євросоюзу.

Після кількох консультацій Єврокомісія погодилася не забороняти перевезення російської нафти морськими шляхами до третіх країн, хоча раніше ЄС збирався ускладнити президенту РФ Володимиру Путіну можливості для зменшення негативних наслідків після можливого ембарго в Європі, заборонивши транспортування нафти до інших країн світу.

Єврокомісія також пропонувала заборонити європейським компаніям надавати послуги, зокрема страхування, необхідні для транспортування російської нафти по всьому світу. Цей пункт збережеться у шостому пакеті санкцій проти Росії, хоча деякі країни вимагають скасувати цей пункт.

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Ембарго на нафту від країн Європейського Союзу

Нафтове ембарго будуть вводити поступово, оскільки Угорщина і Словаччина занадто сильно залежать від нафти із РФ.

Передбачається, що на сиру нафту – ембарго запровадять упродовж шести місяців, а на нафтопродукти – до кінця цього року.

Раніше ми розповідали, що США запідозрили країни ОПЕК у змові та спровокували подорожчання нафти, і писали, яка країна ЄС вже знайшла заміну російської нафти.

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