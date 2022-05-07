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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Кінець нафтового зашморгу? У США вигадали, як розібратися з високими цінами на нафту

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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7 травня, 18:45
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Війна в Україні підняла ціни на нафту у світі до майже 14-річного максимуму
У США розпочинають боротьбу з подорожчанням нафти
У США розпочинають боротьбу з подорожчанням нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На Росію можуть подати в суд за змову з метою підвищення цін на нафту на тлі кризи через війну в Україні, яка дестабілізувала енергетичні ринки у світі.

Про це повідомляє CNN .

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Повідомляється, що комітет Сенату США вже ухвалив законопроект, який може піддати Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її партнерів, серед яких Росія, судовим позовам за змову з метою підвищення цін на нафту.

Законопроект ще розглядатимуть Сенат та Палата представників, а потім його має підписати президент США Джо Байден.

Двопартійний законопроект, спрямований проти нафтовидобувних та експортуючих картелів, позбавить ОПЕК та її національні нафтові компанії суверенного імунітету, який десятиліттями захищав їх від судових позовів.

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Що з цінами на нафту

6 травня вартість нафти на світових ринках продовжувала дорожчати. Так, вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures з ранку 6 травня становила 111,3 дол. за барель, ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) склала 108,6 дол.

Основною причиною експерти називають побоювання ринку, що той може зіткнутися із нестачею пропозиції.

Раніше ми писали, яка країна ЄС вже знайшла заміну російської нафти, і писали, як Путін війною в Україні знищує життя простих росіян.

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