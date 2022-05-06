Ціни на нафту зростають швидкими темпами — хто в цьому винен

За ранок 6 травня вартість нафти зросла майже на 2,5 дол

Тенденція зростання вартості нафти, можливо, збережеться і надалі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість нафти в пʼятницю, 6 травня, продовжила зростати. Основною причиною експерти називають побоювання ринку, що той може зіткнутися з браком пропозиції.

Про що свідчать дані Investing.

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Так, вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures зранку 6 травня становила 111,3 дол. за барель, ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила 108,6 дол.

Скільки коштує нафта на біржі?

За даними Investing, вартість фʼючерсів нафти еталонної марки Brent 6 травня о 13:10 за київським часом сягнула 113,48 дол. за барель, WTI — 110,81 дол. При цьому попереднє закриття сесії 5 травня було 110,9 та 108,26 дол. відповідно.

Динаміка цін на нафту / Фото: Investing.com

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Динаміка цін на нафту / Фото: Investing.com

Чому ціни на нафту зростають?

Як повідомляє Reuters, однією з причин можна назвати те, що хоч країни ОПЕК+ і ухвалили рішення про збільшення видобутку в червні на 432 тисяч барелів на добу, вони не можуть досягти дозволеного рівня. За підсумками березня вони відстають з видобутку на 1,45 млн б/д.

Поряд з цим європейські країни готуються обмежити імпорт нафти із Росії.

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"Історична помилка" для світу

Угорщина не підтримує шостий пакет санкцій проти РФ, називає його "історичною помилкою" і переконує, що він підірве економіку європейської країни. А на додачу до всього, запровадження санкцій спричинить подальше зростання цін на енергоресурси.

"Ні Угорщина, ні Євросоюз в цілому не готові вжити і реалізувати заходи, запропоновані Комісією. Через санкції національні ресурси повинні бути перерозподілені на надлишкові інвестиції в корисні копалини – а ЄС матиме достатньо фінансування для нас лише на папері", – написав Орбан у листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

Раніше ми писали, що Польща пропонує Євросоюзу проєкт із "дерусифікації", яким передбачається впровадження спеціального податку на енергоресурси з РФ.

Також ми розповідали, яка країна ЄС вже знайшла заміну російській нафті.