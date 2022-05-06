Ціни на нафту зростають швидкими темпами — хто в цьому винен

Вартість нафти в пʼятницю, 6 травня, продовжила зростати. Основною причиною експерти називають побоювання ринку, що той може зіткнутися з браком пропозиції.
Про що свідчать дані Investing.
Так, вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures зранку 6 травня становила 111,3 дол. за барель, ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила 108,6 дол.
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Скільки коштує нафта на біржі?
За даними Investing, вартість фʼючерсів нафти еталонної марки Brent 6 травня о 13:10 за київським часом сягнула 113,48 дол. за барель, WTI — 110,81 дол. При цьому попереднє закриття сесії 5 травня було 110,9 та 108,26 дол. відповідно.
Чому ціни на нафту зростають?
Як повідомляє Reuters, однією з причин можна назвати те, що хоч країни ОПЕК+ і ухвалили рішення про збільшення видобутку в червні на 432 тисяч барелів на добу, вони не можуть досягти дозволеного рівня. За підсумками березня вони відстають з видобутку на 1,45 млн б/д.
Поряд з цим європейські країни готуються обмежити імпорт нафти із Росії.
"Історична помилка" для світу
Угорщина не підтримує шостий пакет санкцій проти РФ, називає його "історичною помилкою" і переконує, що він підірве економіку європейської країни. А на додачу до всього, запровадження санкцій спричинить подальше зростання цін на енергоресурси.
"Ні Угорщина, ні Євросоюз в цілому не готові вжити і реалізувати заходи, запропоновані Комісією. Через санкції національні ресурси повинні бути перерозподілені на надлишкові інвестиції в корисні копалини – а ЄС матиме достатньо фінансування для нас лише на папері", – написав Орбан у листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.
Раніше ми писали, що Польща пропонує Євросоюзу проєкт із "дерусифікації", яким передбачається впровадження спеціального податку на енергоресурси з РФ.
Також ми розповідали, яка країна ЄС вже знайшла заміну російській нафті.