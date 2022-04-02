Военная ситуация стабилизировалась: "Запорожкокс" частично возобновил работу

Предприятия возобновляют работу в Украине / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Со 2 марта 2022 года из-за обострения военных действий в Украине Метинвест перевел часть оборудования "Запорожкокс" в режим горячей консервации. Уже в начале апреля ситуация стабилизировалась и на заводе частично возобновилась работа.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

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Работу подстроили под условия военного положения

"Запорожкокс" частично возобновил работу углеподготовительного и коксового цехов, цехов улавливания, сероочистки, а также вспомогательных подразделений. Завод постепенно выводит из режима консервации на плановые производственные параметры три коксовых батареи – КБ №2, 5, 6.

Доменный кокс "Запорожкокс" будет направлен на предприятия Метинвеста, в том числе на комбинат "Запорожсталь".

Завод работает с соблюдением норм, закрепленных в природоохранном законодательстве Украины. Рабочие смены для работников "Запорожкокса" скорректированы с учетом комендантского часа. Предприятие обеспечивает централизованный подвоз рабочих корпоративным транспортом.

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Группа SCM заплатила рекордные суммы налогов

За 2021 год бюджет Украины получил 86,5 млрд гривен налогов и сборов от компаний, входящих в финансово-промышленную группу SCM. Это более 500 предприятий в разных сферах, где работает более 200 тысяч человек.

Сумма уплаченных налогов в 2021 году побила исторический рекорд за более чем 20 лет существования SCM.

"Это – наш вклад в развитие, силу, в достойную жизнь Украины и украинцев. И тогда, и сейчас мы в Украине и с Украиной ", – заявили в представительстве бренда.

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Раньше мы рассказывали, как бизнесмены из списка Forbes помогают украинской армии, а также которые предприятия присоединились к борьбе с русским агрессором.