Воєнна ситуація стабілізувалася: "Запоріжкокс" частково відновив роботу

Підприємства відновлюють роботу в Україні / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

З 2 березня 2022 року через загострення воєнних дій в Україні Метінвест перевів частину обладнання "Запоріжкоксу" в режим гарячої консервації. Уже на початку квітня ситуація стабілізувалася, і на заводі частково відновилася робота.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

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Роботу підлаштували під умови воєнного стану

"Запоріжкокс" частково відновив роботу вуглепідготовчого та коксового цехів, цехів уловлювання, сіркоочищення, а також допоміжних підрозділів. Завод поступово виводить із режиму консервації на планові виробничі параметри три коксові батареї – КБ №2, 5, 6.

Доменний кокс "Запоріжкоксу" буде направлено на підприємства Метінвесту, у тому числі на комбінат "Запоріжсталь".

Завод працює із дотриманням норм, закріплених у природоохоронному законодавстві України. Робочі зміни для працівників "Запоріжкоксу" скориговані з урахуванням комендантської години. Підприємство забезпечує централізоване підвезення робітників корпоративним транспортом.

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Група SCM сплатила рекордні суми податків

За 2021 рік бюджет України отримав 86,5 млрд гривень податків та зборів від компаній, що входять до фінансово-промислової групи SCM. Це понад 500 підприємств у різних сферах, де працює понад 200 тисяч людей.

Сума сплачених податків у 2021 році побила історичний рекорд за понад 20 років існування SCM.

"Це – наш внесок у розвиток, силу, у гідне життя України та українців. І тоді, і зараз ми в Україні та з Україною", – заявили у представництві бренду.

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Раніше ми розповідали, як бізнесмени зі списку Forbes допомагають українській армії, а також які підприємства долучилися до боротьби з російським агресором.