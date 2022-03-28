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СЬОГОДНІ Industry Компанії

Головне завдання бізнесу – працювати: група SCM сплатила рекордні суми податків

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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28 березня, 19:08
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Поки Збройні сили України захищають державу від окупантів, бізнес повинен працювати та підтримувати економіку
В умовах війни, бізнес повинен забезпечувати стабільність економіки
В умовах війни, бізнес повинен забезпечувати стабільність економіки / Фото: Getty Images, Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

За 2021 рік бюджет України отримав 86,5 мільярдів гривень податків та зборів від компаній, що входять до фінансово-промислової групи SCM. Це понад 500 підприємств у різних сферах, де працює понад 200 тисяч людей.

Як повідомили у пресслужбі компанії, сума сплачених податків у 2021 році побила історичний рекорд за понад 20 років існування SCM.

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"Це – наш внесок у розвиток, силу, у гідне життя України та українців. І тоді, і зараз ми в Україні та з Україною", – заявили у представництві бренду.

Куди та скільки інвестицій скерували

Зокрема, відрахування до центрального бюджету склали на 84% більше у порівнянні з 2020 роком – 73,3 мільярда гривень. До місцевих бюджетів податків було на 42% більше – 13,1 мільярда гривень.

Окрім цього, на 75% зросли інвестиції в модернізацію та основні фонди – мовиться про 44,8 мільярда гривень. Ще 13,2 мільярда гривень склало фінансування соціальних програм: підтримка довкілля (8 мільярдів гривень) і безпека праці (3,5 мільярда гривень).

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Загальна сума усіх інвестицій та відрахувань в розвиток України впродовж 2021 року становить понад 140 мільярдів гривень. Відтак, в умовах війни потрібно робити ще більше, щоб підтримати економіку:

  • сплачувати податки;
  • зберігати робочі місця;
  • виплачувати зарплати;
  • виготовляти продукцію.

"Зараз, коли Росія веде в Україні руйнівну війну, головне завдання бізнесів SCM в Україні – працювати", – наголосили в SCM.

Податки в умовах війни

Уряд оголосив про низку нововведень, які будуть актуальними для українців у квітні. По-перше, це відтермінування перегляду тарифів на електроенергію та комунальні послуги. По-друге, перерахунок пенсій людям, які досі працюють – процедура відбудеться автоматично, тож самостійно нікуди звертатися не доведеться.

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По-третє, з квітня ФОП першої та другої груп можуть не сплачувати єдиний податок. Представники великого бізнесу зможуть перейти на спрощену систему оподаткування.

Окрім цього, на час воєнного стану і ще місяць після його закінчення, діятиме мораторій на стягнення майна та виселення мешканців, які взяли житло в іпотеку. Банки також не нараховуватимуть штрафів і пені за протермінування сплати по кредиту.

Раніше ми розповідали, що в застосунку "Дія" повернули популярну послугу для ФОП. Мовиться про сплату податків через мобільний додаток. Водночас у Міністерстві енергетики закликають українців оплатити рахунки за електроенергію, якщо вони мають можливість це зробити.

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Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Цитата на segodnya.ua
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