Закупки нефти из России резко сократят – что напугало крупнейшие мировые компании

Крупнейшие нефтетрейдеры будут сокращать закупки в РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Крупнейшие мировые нефтетрейдеры планируют серьезно сократить закупку нефти и топлива у государственных нефтяных компаний РФ уже к 15 мая, чтобы не нарушать санкции Евросоюза.
Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным источника агентства, торговые компании хотят сворачивать закупки черного золота у российской энергетической группы. "Роснефть".
Согласно внедренным ЕС санкциям, закупки в "Роснефти" или "Газпромнефти" исключаются, если они не "строго необходимы" для обеспечения энергетической безопасности Европы.
Пока у трейдеров возникли проблемы с определением того, что можно считать "строго необходимым".
Один из крупных покупателей российской нефти Trafigura заявил, что компания придерживается всех санкций и 15 мая объемы торговли будут еще больше сокращаться.
Цены на нефть
13 апреля цены на нефть продолжили расти из-за опасений, что в мире сократятся поставки черного золота.
Такие страхи у участников рынка вызвали введенные против РФ санкции. Таким образом, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6% до 105,23 долларов за баррель, а американская нефть WTI поднялась на 0,6% до 101,20 долларов за баррель.
Также аналитиков пугает то, что переговоры между агрессором и Украиной зашли в тупик, поэтому риски с перебоями снабжения сохраняются.
"Сегодня" также писали, что происходит с экспортом черного золота из РФ уже сейчас и рассказывали, какую позицию в этом конфликте занимает Китай.