Закупівлі нафти з Росії різко скоротять – що налякало найбільші світові компанії

Найбільші нафтотрейдери скорочуватимуть закупівлі в РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільші світові нафтотрейдери планують серйозно скоротити закупівлю нафти та палива у державних нафтових компаній РФ вже до 15 травня, щоб не порушувати санкції Євросоюзу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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За даними джерела агентства, торгові компанії хочуть згортати закупівлі чорного золота у російської енергетичної групи "Роснефть".

Згідно з впровадженими ЄС санкціями, закупівля у "Роснефти" або "Газпромнефти" виключаються, якщо вони не є "суворо необхідними" для забезпечення енергетичної безпеки Європи.

Наразі у трейдерів виникли проблеми з визначенням того, що можна вважати "суворо необхідним".

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Один з великих покупців російської нафти Trafigura заявив, що компанія дотримується усіх санкцій і з 15 травня обсяги торгівлі ще більше скорочуватимуться.

Ціни на нафту

13 квітня ціни на нафту продовжили зростати через побоювання, що у світі скоротиться постачання чорного золота.

Такі страхи у учасників ринку викликали запроваджені проти РФ санкції. Отже, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,6% – до 105,23 доларів за барель, а американська нафта WTI піднялася на 0,6% – до 101,20 доларів за барель.

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Також аналітиків лякає те, що переговори між агресором та Україною зайшли в глухий кут, тож ризики з перебоями постачання зберігаються.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з експортом чорного золота з РФ вже зараз, і розповідали, яку позицію у цьому конфлікті займає Китай.