Замену российской нефти нашла еще одна страна – что придумали в Чехии

Страны ЕС постепенно находят альтернативу российской нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Чехия имеет высокую зависимость от российской нефти, поэтому выступала за отложение шестого пакета санкций от ЕС, в котором предлагается наложить полное эмбарго на нефть РФ.

Однако проблему мог бы решить проходящий из итальянского города Триеста нефтепровод TAL. Об этом, как передает издание Novinky.cz, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

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Достаточно только расширить мощности нефтепровода

Как отметил Фиала, снять зависимость Чехии от российской нефти поможет усиление пропускной способности TAL.

"TAL бы решил наши проблемы. Это также самый простой вариант, потому что нам не нужно строить ни одного дополнительного управления, этого было бы достаточно, чтобы расширить мощности", – отметил Фиала.

Однако он добавил, что для такого простого решения нужна не только воля Чехии, но и стран, также причастных к нефтепроводу. Это Италия, Австрия и Германия.

Польша и Литва соединили свои газопроводы в одну трубу

"Сегодня" писали ранее, что для обеспечения энергонезависимости стран Балтийского региона между Польшей и Литвой заработал газопровод GIPL.

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С помощью нового газопровода энергонезависимой станет не только Прибалтика, но и Финляндия. Через GIPL можно прокачивать 230 тысяч кубометров газа в час в Польшу (2 млрд кубических метров в год) и 217 тысяч кубометров в час в направлении Литвы (1,9 млрд – в год).

Также "Сегодня" вместе с экономистом Алексеем Кущем разбирались, что теперь будет с трубопроводами "Ямал-Европа" и "Северные потоки".

По словам эксперта, постепенное отмирание всех этих газопроводов неизбежно и впоследствии они превратятся в кучу металла. Кущ считает, что первым умрет "Ямал – Европа", "Северный поток-2" так и не запустится, а затем печальная судьба ждет "Северный поток-1" и, к сожалению, наша газотранспортная система.

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В последнюю очередь ненужными станут южные проекты, например, "Голубой" и "Турецкий" потоки. Когда ЕС наконец откажется от газа РФ, читайте здесь.

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