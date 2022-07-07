Запад готовит мощный удар по Кремлю – что будет с ценами на кровавую нефть

Цены на российскую нефти могут ограничить до рекордных значений / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

США и союзники обсуждают ограничение цены на российскую нефть до 40-70 долларов за баррель.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

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Сейчас лидеры "Большой семерки" обсуждают несколько способов, как ограничить доходы агрессора от продажи нефти и одновременно свести к минимуму воздействие на собственную экономику.

Ранее, на саммите в Германии, лидеры договорились рассмотреть варианты ограничения цен путем запрета страхования и транспортных услуг, которые необходимы для перевозки российской нефти и нефтепродуктов, если она не покупается по цене, ниже согласованной.

Более конкретно порог цен определят рыночные условия, когда будет согласован предел и все еще может сильно измениться.

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В администрации Байдена считают порог в 40 долларов слишком низким, ведь плохо организованные меры могут привести к скачку цен на нефть.

Источник Bloomberg в американском правительстве рассказал, что такие ограничения являются крайней мерой. Один из чиновников поделился, что представители администрации Байдена сейчас проводят несколько совещаний в неделю по вопросу о ценовом пределе.

Источник также указывает, что усилия будут активизированы уже в ближайшие недели.

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Покупка кровавой нефти

Основными покупателями российской нефти стали Китай и Индия. Также эти страны активно закупают газ и уголь.

Одна только КНР потратила на покупки 18,9 млрд долл. - вдвое больше, чем в 2021 году. Еще сильнее нарастила закупки Индия, заплатив агрессору в пять раз больше, чем в прошлом году.

"Сегодня" писали, что происходит с ценами на нефть и кто может вытеснить Россию даже с китайского рынка нефти.