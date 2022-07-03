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Украинцы столкнутся с дефицитом некоторой продукции: каких материалов будет критически не хватать

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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3 июля, 17:29
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Вдобавок ко всему, увеличится доля этих материалов и в импорте
Кроме дефицита и высоких цен, наблюдаются сбои в работе логистических цепочек
Кроме дефицита и высоких цен, наблюдаются сбои в работе логистических цепочек / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Застройщики в Украине готовятся к дефициту строительных материалов: продукции металлопроката, минеральной ваты и оконных профилей. А доля импортных материалов в жилищном строительстве вырастет до 80%.

Об этом информируют участники рынка, передает "Интерфакс-Украина".

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Так, как сообщает группа компаний DIM, производством минеральной ваты занимался едва ли не самый крупный завод под Харьковом, который, собственно, разбомблен. То же самое касается и арматуры.

Такие проблемы будут не только в Украине, но и во всей Европе. По информации строительной компании SAGA Development, уже сейчас существует проблема со снабжением:

  • стекла и оконных профилей;
  • металлопроката.

Импортных товаров станет еще больше

Из-за действий агрессора Украине придется везти многие компоненты из-за границы. Если раньше доля таких товаров в строительстве бюджетного жилья составляла 20%, то сегодня, по словам президента "Київміськбуду" Игоря Кушнира, нужно будет завозить не менее 70-80% компонентов.

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Застройщики говорят, что уже нужно налаживать новые логистические цепочки (с которыми у поставщиков некоторые сложности), пока на это есть время и возможности. Подобные меры помогут избежать дефицита некоторых видов продукции.

Сколько времени уходит на восстановление разрушенного жилья?

Война продолжается, и невозможно сказать, сколько жилых домов разрушено по всей стране и сколько еще пострадает. По разным оценкам, уничтожено от 35-40 млн квадратных метров жилья.

Специалисты считают, что даже если все украинские строители вернутся из-за границы и начнут работать над строительством жилья, на это понадобится по меньшей мере пять лет.

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"В лучшие годы Украина строила до 8 млн квадратных метров в год. Сейчас этот показатель – 5-6 млн квадратных метров, а после войны будет еще меньше, ведь часть техники будет уничтожена, а экономика страны обвалится", – говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В такой ситуации на восстановление жилья понадобится 8-10 лет, и то только при наличии полного финансирования. В противном случае процесс может быть растянут на несколько десятилетий.

Мнение эксперта подтверждает статистика Киевской области: там нашли деньги на восстановление 6% домов. В таком случае отстраивать разрушенное будут 15-20 лет.

"Сегодня" также писали, как правительство упростило процесс строительства и ремонта жилья и какие изменения в новостройках коснутся всех украинцев.

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