Запасайтесь терпением: сколько времени нужно на восстановление разрушенного жилья

Эксперт рассказал, какой вопрос с переселенцами нужно решать властям в ближайшее время

На отстройку всех разрушений понадобится много лет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война продолжается, и уже сейчас невозможно точно сказать, сколько жилых домов разрушено по всей стране и сколько еще пострадает. По разным оценками, уничтожено от 35-40 млн квадратных метров жилья.

"Сегодня" пообщались с экспертами и узнали, сколько времени понадобится на восстановление разрушенного.

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Итак, специалисты считают, что даже если все украинские строители вернутся из-за границы и начнут работать над строительством жилья, то им на это понадобится минимум пять лет.

"В лучшие годы Украина строила до 8 млн квадратных метров в год. Сейчас этот показатель – 5-6 млн квадратных метров, а после войны будет еще меньше, ведь часть техники будет уничтожена, а экономика страны обвалится", – говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В такой ситуации, на восстановление жилой недвижимости понадобится 8-10 лет и то, только при наличии нужного финансирования. В противном случае процесс может быть растянут на несколько десятилетий.

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Мнение эксперта подтверждает статистика Киевской области, где нашли деньги на восстановление 6% домов. В таком случае, отстраивать разрушенное будут 15-20 лет.

На что надеяться?

Чиновники надеются, что после войны наша страна получит репарации от агрессора, но для этого сначала надо победить, а потом оценить ущерб и привлекать западных специалистов к строительству.

Не стоит рассчитывать и на то, что мы сразу получим все необходимые деньги, ведь Германия, например, до сих пор платит репарацию после Второй мировой войны.

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Европейский инвестиционный банк подсчитал, что ущерб, который уже нанесла Россия Украине, оценивается в сумму 1,1 триллиона долларов. Это в несколько раз больше, чем ВВП нашей страны в 2021 году.

Олег Попенко также отметил, что перед государством стоит вопрос огромного количества переселенцев, которые остались без крыши над головой и их всех нужно куда то расселить.

Решать это нужно максимально быстро, также, как и вопрос с их трудоустройством.

"Сегодня" ранее писали, как правительство упростило процесс постройки и ремонта жилья и рассказывали, какие изменения в новостройках коснуться всех украинцев.