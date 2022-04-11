Убытки колоссальные: Оператор ГТС объяснил, как ЕС может прекратить финансирование кровавой агрессии

Европейские страны должны быть единодушны в позиции по российским энергоносителям

Оператор ГТС Украины продолжает выполнять свою работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Оператор газотранспортной системы Украины бесперебойно импортирует газ из Европы. Компания выполняет все обязательства, однако нанесенный войной ущерб уже превышает сотни миллионов евро.

Как рассказал гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон в интервью венгерскому изданию VG, точно оценить все повреждения сложно из-за постоянных обстрелов, но работа продолжается.

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"Из значительных объектов, которые мы до сих пор не имеем возможности ни отремонтировать, ни оценить потери – это поврежденный обстрелами газопровод на Мариуполь. Трудная ситуация в Харьковской и Луганской областях", – подчеркнул Макогон.

Война расставляет акценты

Приоритетом во время войны для Украины остается обеспечение транспортировки газа для местных потребителей и транзита. Следовательно, где это возможно, компания оперативно восстанавливает инфраструктуру – плановые ремонты и техническое обслуживание осуществляют ежедневно.

Кроме того, Оператор ГТС Украины выступает за эмбарго на все российские энергоносители. По словам гендиректора компании, Россия использует сверхприбыли от ресурсов для финансирования кровавой агрессии.

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"В случае применения частичного эмбарго, маршрут через Украину должен оставаться до последнего. Сначала необходимо снизить потребление через "Северный поток-1", а потом отказываться от других маршрутов", – подчеркнул Макогон.

Из Европы газ подают без перебоев. Во время войны удалось договориться об увеличении до 54 млн кубометров в сутки гарантированных мощностей от соседних стран. Венгерский FGSZ заключил соответствующее соглашение еще в 2014 году, а в 2022 – дополнил новыми возможностями.

"Операторы ГТС Словакии и Польши обеспечили дополнительные гарантированные мощности для импорта газа в Украину, что очень важно для подготовки к следующей зиме", – добавил гендиректор компании.

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Контракты с РФ

Была договоренность с Газпромом о ежегодных 40 млрд кубометров газа для транзита по Украине до 2024 года. В прошлом году в определенные месяцы были дополнительные бронирования – это 44,4 млрд кубометров транзитных мощностей в год, но фактически из них использовали лишь 41,6 млрд кубометров.

"В январе 2022 года для транзита использовали до 50% забронированных мощностей. В феврале – почти на 70%. С начала войны заявка держится на уровне суточного контрактного максимума", – рассказал Макогон.

Расчет производится в долларах и евро, согласно контракту между Газпромом и Нафтогазом. Оператор ГТС Украины выполняет техническую часть соглашения по транзиту. Сейчас Россия пытается перевести расчеты по поставкам газа в Европу на национальную валюту, поэтому для украинской стороны важна консолидированная позиция ЕС.

Запрет нефти и газа из РФ

Украинские энергокомпании ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили инициативу Stop Bloody Energy. Они призвали западных партнеров и коллег прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

В рамках инициативы, о компаниях, которые продолжают работать в РФ, собирают и обнародуют информацию. Недавно благодаря публикации таких данных, с российского рынка вышел японский производитель спецтехники Komatsu. А вот нефтегазовый гигант Shell, несмотря на заявления о прекращении проектов с Россией, ищет обходные пути.

Компания Stop Bloody Energy поддерживает все больше западных партнеров Украины. Недавно об этом написала специальная посланница премьер-министра Великобритании по вопросам торговли с Украиной Кэтрин Мейер.

Ранее директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова подчеркивала, что Европа должна наработать механизм постепенного перехода на альтернативные источники поставки голубого топлива. Сначала следует отказаться от "Северного потока – 1", а в последнюю очередь это должно задеть маршрут через Украину.