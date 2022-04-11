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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Остановить кровавую энергетику: сколько военной техники может купить РФ после продажи нефти и газа

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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11 апреля, 14:09
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Западные энерготрейдеры продолжают финансировать российскую армию и войну против Украины
Западные компании продолжают финансировать войну в Украине
Западные компании продолжают финансировать войну в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Международные компании, которые продолжают работать в России, помогают агрессору в ведении войны против Украины и убийствах мирного населения

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире "Украина24" во время всеукраинского телемарафона.

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По его словам, если ситуация не изменится, Россия заработает на энергоносителях 321 млрд долларов в течение 2022 года. Следовательно, мировые компании должны принять для себя четкое решение о выходе из страны.

Суммы, полученной от продажи нефти и газа, РФ хватит для закупки, например:

  • 80 тыс. БТР;
  • 30 тыс. танков;
  • 5 тыс. самолетов;
  • 100 тыс. бронированных автомобилей "Тигр";
  • 3 тыс. БУКов.

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Принципиальность компаний

Дмитрий Сахарук отметил, что позиция компании Shell недопустима. Публично нефтегазовый гигант заявил об остановке сотрудничества с Россией, но продолжает искать обходные пути для работы.

"Это должна быть принципиальная позиция каждой компании, работающей в России, выйти и никогда не искать обходные пути для того, чтобы продолжать зарабатывать на крови", – резюмировал Сахарук.

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Борьба с финансированием войны

В конце марта украинские энергокомпании запустили инициативу Stop Bloody Energy. Они призвали западных партнеров и коллег прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Проект инициировали группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго". Участники собрали информацию о компаниях, продолжающих работу в РФ – это:

  • газовые;
  • угольные (трейдинговые);
  • нефтесервисные;
  • машиностроительные компании.

О них рассказывают мировому сообществу. В частности, после попадания в список Stop Bloody Energy и публичной огласки с российского рынка вышел японский производитель спецтехники Komatsu.

Ранее специальная посланница премьер-министра Великобритании по вопросам торговли с Украиной Кэтрин Мейер поддержала инициативу украинских компаний Stop Bloody Energy о недопустимости сотрудничества с Россией в энергетике. Под коллективное осуждение и санкции подпадает также поддерживающая агрессора Беларусь – недавно Jysk объявил о прекращении работы в стране.

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5
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$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
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