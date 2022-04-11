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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Зупинити криваву енергетику: скільки військової техніки може купити РФ після продажу нафти й газу

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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11 квітня, 14:09
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Західні енерготрейдери продовжують фінансувати російську армію і війну проти України
Західні компанії продовжують фінансувати війну в Україні
Західні компанії продовжують фінансувати війну в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міжнародні компанії, які продовжують працювати в Росії, допомагають агресорові у веденні війни проти України та вбивствах мирного населення.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі "Україна24" під час всеукраїнського телемарафону.

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За його словами, якщо ситуація не зміниться, Росія заробить на енергоносіях 321 млрд доларів упродовж 2022 року. Відтак світові компанії мають ухвалити для себе чітке рішення про вихід з країни.

Суми, отриманої з продажу нафти та газу, РФ вистачить для закупівлі, наприклад:

  • 80 тис. БТР;
  • 30 тис. танків;
  • 5 тис. літаків;
  • 100 тис. броньованих автомобілів "Тигр";
  • 3 тис. БУКів.

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Принциповість компаній

Дмитро Сахарук зауважив, що позиція компанії Shell є неприпустимою. Публічно нафтогазовий гігант заявив про зупинку співпраці з Росією, але продовжує шукати обхідні шляхи для роботи.

"Це має бути принципова позиція кожної компанії, яка працює в Росії, вийти та ніколи не шукати обхідні шляхи, для того, щоб продовжувати заробляти на крові", – резюмував Сахарук.

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Боротьба з фінансуванням війни

Наприкінці березня українські енергокомпанії запустили ініціативу Stop Bloody Energy. Вони закликали західних партнерів та колег припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Проєкт ініціювали група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго". Учасники зібрали інформацію про компанії, які продовжують роботу в РФ – це:

  • газові;
  • вугільні (трейдингові);
  • нафтосервісні;
  • машинобудівні компанії.

Про них розповідають світовій спільноті. Зокрема, після потрапляння до списку Stop Bloody Energy та публічного розголосу з російського ринку вийшов японський виробник спецтехніки Komatsu.

Раніше спеціальна посланниця прем'єр-міністра Великої Британії з питань торгівлі з Україною Кетрін Меєр підтримала ініціативу українських компаній Stop Bloody Energy про недопустимість співпраці з Росією в енергетиці. Під колективний осуд та санкції підпадає також Білорусь, яка підтримує агресора – нещодавно Jysk оголосив про припинення роботи в країні.

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Renault Group Renault Group
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Imperial Tobacco Imperial Tobacco
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5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
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