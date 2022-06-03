Украина поможет Молдове избавиться зависимости от РФ — как этому будет способствовать "Энергоатом"

Украина поможет международному партнеру в диверсификации поставок электроэнергии

Контракт заключен с молдавской государственной компанией Energocom / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Самый большой производитель электроэнергии Украины заключил экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom. Так, уже с 4 июня НАЭК "Энергоатом" начнет поставки электроэнергии в Молдову.

Об этом сообщает прессслужба "Энергоатома" в Telegram.

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В июне Украина планирует поставить 85,2 тыс МВт-ч электроэнергии по цене 77 долл. за 1 МВт-год. По информации компании, благодаря экспорту "Энергоатом" получит дополнительный источник для финансирования ПСО, по которому осуществляется поставка электроэнергии населению.

"Энергоатом" имеет большой потенциал для увеличения объемов производства электрической энергии, поэтому ее экспорт в Молдову, а впоследствии – и в соседние страны ЕС, чрезвычайно перспективным направлением торговой деятельности компании", – заявили в компании.

Заметим, что энергопотребление Молдовы зависит от генерации на Молдавской ГРЭС, принадлежащей РФ. Украинский экспорт позволит стране диверсифицировать поставки электрической энергии и усилить ее энергетическую безопасность.

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Экспорт украинской электроэнергии

Украина в январе-апреле 2022 года увеличила выручку экспорта электроэнергии в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 141,05 млн. долл.

Так, в апреле этого года доходы Украины от экспорта электроэнергии составили 1,11 млн долл.

Валютная выручка от экспорта электроэнергии поступает в Украину пока только от поставок в Польшу. Первым экспорт излишков тока в Европу для обеспечения Украины дополнительной валютной выручкой начала компания ДТЭК Рината Ахметова.

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Заметим, что ранее экс-глава Секретариата энергетического сообщества Януш Копач призвал к увеличению экспорта украинской электроэнергии в Европу.

Раньше мы рассказывали, как именно энергосистема Украины может помочь странам Европы избавиться от влияния России.