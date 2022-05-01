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В Украине нашли способ, как избежать дефицита горючего — что для этого нужно

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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1 мая, 13:38
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Министерство энергетики уже ведет переговоры с европейскими партнерами
Восстановить баланс топлива на рынке страны планируется в ближайшее время
Восстановить баланс топлива на рынке страны планируется в ближайшее время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Диверсификация источников снабжение топлива и логистики — это то, что поможет Украине в этот сложный период избежать дефицита бензина и восстановить баланс на рынке.

Об этом сообщает Урядовый портал.

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Так, Министерство энергетики уже ведет переговоры с европейскими партнерами с этой целью.

"Ведутся переговоры как с нашими европейскими партнерами, так и с другими дружественными с Украиной странами мира для обеспечения диверсификации как источников поставки топлива, так и его логистики для скорейшего восстановления баланса топлива на рынке страны", — говорится в сообщении.

В частности, Минэкономики сотрудничает с операторами рынка для обеспечения населения и предприятий нефтепродуктами.

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Нехватка бензина в Украине

В больших городах Украины нехватка горючего. Водители отстаивают километровые очереди, чтобы купить горючее, которое сбывают иногда по 40 гривен за литр.

Самые большие очереди на АЗС, похоже, в Киеве. На заправках сбывают бензин А-95 по 35,8 грн./л. Дизель не повсюду есть, а в некоторых сетях его продают по 40,59 грн/л.

На некоторых заправках также действуют ограничения – не выдают более 10 литров горючего в одни руки.

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В мае уже предупреждают о исчезновение одного вида бензина. Однако дефицита горючего можно избежать благодаря помощи европейских партнеров, в том числе и Польши, которая уже ведет переговоры по поставкам топлива в Украине.

Хотя над проблемой дефицита работают, однако сдерживание цен не обещают. Украинским АЗС уже позволили увеличить наценку на горючее. Поэтому в ближайшее время следует ожидать роста цен.

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