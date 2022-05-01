В Україні знайшли спосіб, як уникнути дефіциту пального — що для цього потрібно

Міністерство енергетики вже веде перемовини з європейськими партнерами

Відновити баланс палива на ринку країни планують найближчим часом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Диверсифікація джерел постачання пального та логістики — це те, що допоможе Україні в цей складний період уникнути дефіциту бензину і відновити баланс на ринку.

Про це повідомляє Урядовий портал.

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Так, Міністерство енергетики вже веде перемовини з європейськими партнерами з цією метою.

"Ведуться перемовини як з нашими європейськими партнерами, так і іншими дружніми Україні країнами світу для забезпечення диверсифікації як джерел постачання пального, так і його логістики для якнайшвидшого відновлення балансу палива на ринку країни", — йдеться в повідомленні.

З-поміж іншого Мінекономіки співпрацює з операторами ринку для забезпечення населення та підприємств нафтопродуктами.

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Нехватка бензину в Україні

У великих містах України нестача пального. Водії відстоюють кілометрові черги, щоб купити пального, яке збувають інколи по 40 гривень за літр.

Найбільші черги на АЗС, схоже, в Києві. На заправках збувають бензин А-95 по 35,8 грн/л. Дизель є не всюди, а в деяких мережах його продають по 40,59 грн/л.

На заправках також діють обмеження – не видають більше ніж 10 літрів пального в одні руки.

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В травні вже попереджають про зникнення одного виду бензину. Однак дефіциту пального можна дещо уникнути завдяки допомозі європейських партнерів, зокрема і Польщі, яка вже веде перемовини щодо постачання пального в Україну.

Хоч над проблемою дефіциту працюють, однак стримування цін не обіцяють. Українським АЗС вже дозволили збільшити націнку на пальне. Тож найближчим часом слід очікувати зростання цін.