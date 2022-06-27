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Несет тройную нагрузку: как власть должна поддержать украинский бизнес

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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27 июня, 13:45
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Эксперт рассказал, какую нагрузку несут украинские предприниматели во время войны
Как власть должна поддержать украинский бизнес
Как власть должна поддержать украинский бизнес / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Украинские предприятия, которые продолжают работать в военное время, несут тройную нагрузку.

Об этом заявил эксперт, директор ГМК Центра Станислав Зинченко в эфире марафона Freedom.

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Они одновременно платят зарплаты, наполняют бюджет, обеспечивают работой транспортную отрасль, и помогают Украине в борьбе против российской агрессии.

Что должна делать власть?

По мнению эксперта, задача власти – обеспечить бизнес максимальной поддержкой, а именно:

  • снизить налоги;
  • обеспечить решение логистических проблем;
  • отстоять интересы наших производителей на международном уровне.

"Бизнес платит зарплаты украинцам, платит налоги в бюджет, и поддерживает инфраструктурные компании – потому что, если не будет экспорта, "Укрзализныце" будет нечего возить, и она не сможет зарабатывать. А еще бизнес активно помогает мирным жителям и ВСУ: мы считали, что только металлурги за 3 месяца помогли больше, чем на 100 миллионов долларов", – пояснил он.

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По словам Зинченко, из-за блокировки портов украинские компании столкнулись с огромной проблемой. Дело в том, что морские пути экспорта оказались полностью отрезанными, а "Укрзализныця" не в состоянии обеспечить доставку украинской продукции.

"Эти бешеные пробки по 45 тысяч вагонов, которые сейчас стоят на границе, время доставки продукции в 90 дней – Украина совместно с Европой должна срочно заняться транспортной проблемой, и интегрировать украинскую инфраструктуру в европейскую", – подчеркнул эксперт.

Зинченко рассказал, что украинские и европейские производители металлопродукции столкнулись с проблемой агрессивного импорта со стороны РФ.

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Агрессор заливает рынок своей продукцией, да еще и отдает ее на 40% дешевле рыночных цен.

Это привело к падению мировых цен и металлургические заводы уже начали закрываться, не выдерживая конкуренции. К сожалению, это может ждать и украинские предприятия, производство на которых становится нерентабельным из-за логистических проблем.

Ранее мы писали, что будет с заводом "Азовсталь" и рассказывали, почему Украина не может потерять аграрную и металлургические отрасли.

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