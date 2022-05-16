Альтернатива російському газу: Європа знайшла ще одне джерело блакитного палива

Російські енергоносії стають нікому не потрібними / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від російських енергоресурсів поступово відмовляється увесь світ. Поки одні країни спішно шукають джерела постачання, інші замислюються над збільшенням обсягів власного видобутку.

Як повідомляє видання Yeni Şafak, одним із джерел постачання в країни ЄС стане Ізраїль.

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"Поки напруженість між Росією та Україною триває, у Європі тривають пошуки нового альтернативного газу", – зазначають журналісти.

Блакитне паливо планують постачати через Туреччину та Східне Середземномор’я, тривають перемовини.

За інформацією Reuters, Ізраїль також нарощує видобуток природного газу й має намір укласти договори на постачання в Європу. Упродовж наступних кількох років країна хоче збільшити обсяги видобутку з 20 млрд до 40 млрд кубометрів газу.

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До кінця 2022 року Ізраїль планує ввести в експлуатацію нове родовище Каріш. Його власником є лондонська компанія Energean, яка планує нарощувати обсяги.

За словами міністра енергетики Ізраїлю Ліора Шилата, робочий процес мають швидкими темпами налагодити незабаром і впродовж літа досягти рамкової угоди. Однак за прогнозами, Європі ці договори допоможуть не раніше ніж 2024 року.

Власний видобуток

У Туреччині також розуміють важливість енергонезалежності, тож планують видобувати ресурси в Середземному морі. Понад два місяці тривали пошукові та розвідувальні роботи.

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Для досліджень країна долучила до свого флоту четверте бурове судно 7-го покоління. Повернутися з морських вод Тунісу до Туреччини корабель має 19 травня.

Передбачається, що перша місія на сході Середземного моря стартує у липні, після двох місяців підготовчих робіт. Судно допомагатиме з глибоководними дослідженнями та роботах на дні, адже має здатність бурити вглиб на 12,2 км.

Новий газопровід

Як писало видання Daily Sabah, ще наприкінці березня Ізраїль та Туреччина розпочали переговори щодо будівництва газопроводу до ізраїльського родовища "Левіафан". Він має стати черговою альтернативою російському газу, який постачають до Європи.

Ідея насправді не нова. Багато років тому планували збудувати підводний трубопровід до найбільшого морського родовища газу, яке належить Ізраїлю. Ресурс надходитиме до Туреччини та країн Південної Європи.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну ідею повернули до порядку денного. Країни шукають конкретні рішення щодо запропонованого маршруту, який має сягати 500 км завдовжки. Вартість проєкту попередньо оцінили у 1,5 млрд доларів.

Родовище "Левіафан" забезпечує газом не лише Ізраїль, але і Йорданію та Єгипет. Щороку там видобувають 12 млрд кубометрів блакитного палива, яким володіють компанії Chevron, NewMed Energy і Ratio Oil.

Схема в ЄС

Водночас Європейський Союз хоче перестрахуватися на випадок, якщо Росія таки наважиться обмежити чи перекрити постачання газу. Щоб уникнути великих втрат, країни об'єднання розробили проєкт рішення про граничні ціни на газ.

У Європі пропонують запровадити максимальну регульовану ціну на випадок надзвичайної ситуації, а ринкова ціна має використовуватися якнайдовше. Країни спільноти попереджені, що мають узгодити загальні принципи для підготовки до масштабних збоїв у разі форс-мажору.

Якщо заходи щодо цін на газ будуть запроваджені, вони стануть лише короткостроковим рішенням, яке буде чинне до літа 2023 року.

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