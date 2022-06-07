Ціни застигли в очікуванні: чому майбутнє нафти опинилося в руках США

Що відбувається з цінами на нафту 7 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку тижня вартість нафти показала раптове зростання. 7 червня ситуація майже не змінилася, ціни лише трохи змістилися у бік зменшення. Причини експерти називають різні, але основна — це інфляційні процеси в США та ослаблення позицій американського долара.

"Сьогодні" розкажуть вам, скільки коштує нафта зараз, та що впливає на її ціноутворення.

Реклама

Як повідомляють аналітики компанії InstaForex, нафта дорожчає на тлі:

ослаблення позицій долара США по відношенню до основних світових валют. Так, навіть якщо порівнювати з українською гривнею, то якщо 6 червня ми могли придбати долар за 35,5 грн, то станом на 7 червня його вартість становить вже 35,05 грн. А загалом індекс долара по відношенню до кошика із шести основних валют під час європейських торгів опускався на 0,24%, до 101,89 пункту;

по відношенню до основних світових валют. Так, навіть якщо порівнювати з українською гривнею, то якщо 6 червня ми могли придбати долар за 35,5 грн, то станом на 7 червня його вартість становить вже 35,05 грн. А загалом індекс долара по відношенню до кошика із шести основних валют під час європейських торгів опускався на 0,24%, до 101,89 пункту; інфляції в США на рівні 8,3%. Точні показники стануть відомими на засіданні Європейського центробанку у четвер, 9 червня;

підвищення випускних липневих цін у найбільшій нафтовій компанії світу Saudi Aramco на 2,1 дол. За повідомленнями у ЗМІ, подібне підвищення вартості виявилося несподіванкою, оскільки експерти очікували на зростання ціни максимум на 1,5 дол.;

у найбільшій нафтовій компанії світу Saudi Aramco За повідомленнями у ЗМІ, подібне підвищення вартості оскільки експерти очікували на зростання ціни максимум на 1,5 дол.; очікування зростання попиту на нафтопродукти. З приходом літнього сезону ринок очікує різкого пожвавлення споживання пального, оскільки суттєво збільшуються автомобільні поїздки до США та Європи.

Як на вартість впливає ухвалення ембарго на російську нафту?

Нагадаємо, що ще на початку минулого тижня ЄС оголосив про нафтове ембарго, згідно з яким через шість місяців країни ЄС, за винятком Болгарії, мають намір припинити імпортувати російську нафту танкерами, а через вісім місяців припинити отримувати ще й нафтопродукти.

Як стверджують аналітики InstaForex, станом на сьогодні ембарго не виглядає переконливо, оскільки навіть з урахуванням обмежень Росія зможе все ж таки цілком непогано заробляти на експорті своєї нафти.

Реклама

Також варто зазначити, що під заборону потрапили лише морські перевезення, в окремі країни Європи нафта як і раніше поставлятиметься трубопроводом.

Однак за словами глави Євроради Шарля Мішеля, ЄС має намір скоротити постачання російської енергосировини на всі 90% до кінця 2022 року.

Скільки коштує нафта зараз?

Станом на 13:39 за київським часом вартість нафти Brent була 119,36 (відкриття було на рівні 120,18 дол.), а WTI — 118,46 дол. (відкриття було на рівні 119,14 дол.)

Реклама

Динаміка вартості нафти / Фото: Investing.com

Динаміка вартості нафти / Фото: Investing.com

Тобто 7 червня вартість нафти дещо змістилася у бік зменшення. Однак невідомо, що буде до закриття торгів.

США намагаються знизити ціни на нафту

Нещодавно президент країни Джо Байден прибув до Саудівської Аравії на переговори, але візит глави Білого дому навряд чи призведе до зниження цін на нафту. Річ у тому, що президент США має мало способів, як це зробити.

Таку думку висловив міністр енергетики в адміністрації Клінтона Білл Річардсон.

"На жаль, є лише погані варіанти. І будь-які альтернативні варіанти напевно гірші, ніж просити саудівців збільшити видобуток" , – заявив Річардсон.

Раніше ми розповідали, що ще один нафтовий гігант збільшить видобуток сировини, а також писали, що Казахстан змінює назву своєї нафти, аби її не плутали з російською.