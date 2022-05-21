Енергетики повернули світло 13 тис. родин на Донеччині й Одещині

Українцям повертають світло / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Через обстріли російського агресора десятки тисяч людей протягом тривалого часу залишалися без світла. Енергетики ДТЕК працюють над тим, щоб повертати світло усім родинам.

За добу 13 тисяч сімей в Одеській та Донецькій областях знову отримали електропостачання. Про це йдеться у повідомленні компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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Деякі люди все ще без світла

"За минулу добу нашим бригадам вдалося відремонтувати численні пошкодження ліній та обладнання у 21 населеному пункті Донеччини. Світло повернули в оселі понад 11 500 родин у Бахмутському, Покровському, Краматорському та Волноваському районах. В останньому енергетикам нарешті вдалося отримати доступ до пошкоджень та відновити електропостачання родинам, яким майже місяць довелося жити без світла через постійні обстріли", – йдеться у повідомленні компанії.

Без світла все ще залишаються мешканці 276 міст Донецької області. Лінії електропередачі постійно пошкоджуються в цих районах, оскільки російський агресор здійснює масовані обстріли.

Зауважимо, що енергетики розпочинають ремонт ліній електропередачі одразу як отримують дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України

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Також вчора енергетики ДТЕК повернули світло майже 2 тисячам родин на Одещині, а протягом доби відновили електропостачання всім мешканцям області, що були знеструмлені через ворожі обстріли.

Яку роботу пропонують переселенцям у "ДТЕК Енерго"

Раніше ми розповідали, що від початку війни, понад 1000 людей забезпечили роботою в "ДТЕК Енерго" бізнесмена Ріната Ахметова. Українцям надали місця на шахтах і допоміжних підприємствах у Дніпропетровській області.

Серед працевлаштованих громадян, майже 400 людей – це українці, яких вдалося евакуювати із зон активних бойових дій.

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Раніше "Сьогодні" розповідали, як інженери "Київстару" місяць забезпечували мобільний зв'язок в окупованому Маріуполі, і як банки допомагають аграріям з посівною.