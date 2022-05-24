Ще один крок до енергонезалежності: BP, Masdar і ADNOC об’єднали зусилля

Велика Британія і ОАЕ працюватимуть над кількома водневими проєктами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

24 травня корпорація British Petroleum (BP) заявила про партнерство з компаніями ADNOC і Masdar з Абу-Дабі. Вони разом працюватимуть над виробництвом водню.

Як повідомили на сайті BP, найбільша енергетична компанія Об’єднаних Арабських Еміратів ADNOC отримає 25% акцій на стадії проєктування H2Teesside.

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Проєкти у Великій Британії

Очікується, що проєкт H2Teesside допоможе розвивати водневу економіку у Великій Британії. Спочатку мають розробити дві установки потужністю 500 МВт з виробництва водню до 2030 року. Розпочати роботу над проєктом планують 2027 року.

Компанія Masdar спеціалізується на відновлюваній енергетиці та придбає частину в проєкті з виробництва зеленого водню HyGreen Teesside. Запустити виробництво планують у 2025 році з отриманням 60 МВт, а до 2030 року – збільшити об’єми до 500 МВт.

Виробництво водню в ОАЕ

Окрім цього, корпорації об’єднають зусилля і для роботи в ОАЕ. BP приєднається до проєкту ADNOC в Абу-Дабі, який стосується виробництва блакитного водню. Британці допоможуть здійснити техніко-економічне обґрунтування низьковуглецевого водневого проєкту.

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ADNOC, BP і Masdar разом з компаніями Abu Dhabi Waste Management Center (Tadweer) і Etihad Airways працюватимуть над виробництвом екологічно чистого авіаційного палива від водню. Провідні компанії зосередяться і на газифікації побутових відходів в ОАЕ.

Нові угоди між корпораціями з Великої Британії та ОАЕ стали продовженням стратегічного партнерства щодо екологічних рішень, яке уклали у вересні 2021 року. Метою є розробка низьковуглецевих центрів водню зразка Тіссайд.

Водневий трубопровід у ЄС

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в Європі розглядають можливість будівництва водневого трубопроводу. Він має пролягати між Німеччиною та Норвегією і зменшити енергетичну залежність країн від Росії.

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Кінцевою метою проєкту є транспортування зеленого водню з Норвегії до Німеччини. Розвивати інфраструктуру планують упродовж 2022 року.

За попередніми підрахунками консорціуму Ready4H2, до якого входять газорозподільні компанії з 16 країн ЄС, майже 1,1 млн км газової трубопровідної інфраструктури в Європі зможе працювати на "чистому" водні. Після "зеленого переходу" ГТС може згодитися для транспортування цього ресурсу, що посприяє його здешевленню.

Водночас у світі все більше намагаються відмовитися від російської нафти та газу. Нещодавно в Євросоюзі вигадали додатковий козир, який має посилити дію майбутнього ембарго. Однак ще до впровадження заборони РФ не може продавати свою продукцію, тож флагманська нафта Urals застрягла на суднах посеред моря.