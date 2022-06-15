Європа знайшла заміну російському вугіллю: хто зайняв місце РФ

Європа переключилася на ПАР і купує вугілля там замість Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У міру наближення ембарго на російське вугілля, Європа нарощує імпорт із Південно-Африканської республіки. Так, за перші п'ять місяців 2022 року країни ЄС імпортували з ПАР на 40% більше вугілля, ніж у 2021 році.

Про це пише видання Reuters.

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З найбільшого в Африці вугільного терміналу Річардс-Бей (RBCT) до Європи в січні-травні доставили вже 3,2 млн. тонн вугілля.

Південноафриканське вугілля купують вісім країн Європи, і навіть Україна, яка припинила морський імпорт через війну з Росією.

Наприклад, Франція збільшила імпорт майже у сім разів – з 68 005 тонн за весь 2021 рік до 464 432 тонн за п'ять місяців 2022-го.

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Іспанія, Польща та Німеччина минулого року взагалі не купували південноафриканське вугілля. А в 2022 році цифри імпорту виглядають так:

Іспанія імпортувала 355250 тонн;

Польща – 181515 т;

Німеччина – 157383 т.

Цікаво, що Китай – третій за величиною імпортер вугілля з RBCT, цього року поки що не зробила жодної покупки. Натомість збільшив імпорт російського вугілля до рекордних показників.

Ембарго на вугілля з РФ

Про вугільне ембарго проти Росії Європейський Союз оголосив ще 5 квітня. Так країни Європи відреагували на звірства російської армії під час окупації Бучі. Заборона почне діяти у серпні 2022 року.

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Що входить до п'ятого пакета санкцій проти РФ

Цей черговий пакет складається із 6 частин. Зокрема, це:

заборона імпорту російського вугілля, що скоротить дохід РФ на 4 млрд євро на рік;

заборона транзакцій із чотирма найбільшими російськими банками, серед яких буде ВТБ банк;

заборона російським судам та операторам заходити до портів країн ЄС;

заборона на експорт до РФ вартістю 10 млрд євро щорічно у сферах напівпровідників, машин, транспортного обладнання;

заборона на імпорт із РФ низки товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю, що обійдеться агресору в 5,5 млрд євро;

заборона російським компаніям брати участь у європейських публічних закупівлях та заборона російським держустановам надавати фінансову підтримку.

Раніше ми розповідали, хто може замість Росії постачати вугілля до Європи. Також ми писали, що думає міністр енергетики України Герман Галущенко назвав рішення Польщі щодо заборони імпорту вугілля з РФ та Білорусі.