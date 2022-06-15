Европа нашла замену российскому углю: кто занял место РФ

Европа переключилась на ЮАР и покупает уголь там, вместо России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По мере приближения эмбарго на российский уголь, Европа наращивает импорт из Южно-Африканской республики. Так, за первые пять месяцев 2022 года страны ЕС импортировали из ЮАР на 40% больше угля, чем было в 2021 году.

Об этом пишет издание Reuters.

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С крупнейшего в Африке угольного терминала Ричардс-Бэй (RBCT) в Европу в январе-мае доставили уже 3,2 млн тонн угля.

Южноафриканский уголь покупают восемь стран Европы, и даже Украина, которая прекратила морской импорт из-за войны с Россией.

Например, Франция увеличила импорт почти в семь раз – с 68 005 тонн за весь 2021 год до 464 432 тонн за пять месяцев в 2022-м.

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Испания, Польша и Германия в прошлом году вообще не покупали южноафриканский уголь. А в 2022 цифры импорта выглядят так:

Испания импортировала 355 250 тонн;

Польша – 181 515 тонн;

Германия – 157 383 тонн.

Интересно, что Китай — третий по величине импортер угля из RBCT, в этом году пока не сделала ни одной покупки. Зато увеличил импорт российского угля до рекордных показателей.

Эмбаро на уголь из РФ

Об угольном эмбарго против России Европейский Союз объявил еще 5 апреля. Так страны Европы отреагировали на зверства российской армии во время оккупации Бучи. Запрет начнет действовать в августе 2022 года.

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Что входит в пятый пакет санкций против РФ

Этот очередной пакет состоит из 6 частей. В частности, это:

запрет на импорт российского угля, что сократит доход РФ на 4 млрд евро в год;

запрет транзакций с четырьмя крупнейшими российскими банками, среди которых будет ВТБ банк;

запрет российским судам и операторам заходить в порты стран ЕС;

запрет на экспорт в РФ стоимостью 10 млрд евро ежегодно в сферах полупроводников, машин, транспортного оборудования;

запрет на импорт из РФ ряда товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя, что обойдется агрессору в 5,5 млрд евро;

запрет российским компаниям участвовать в европейских публичных закупках и запрет российским госучреждениям оказывать финансовую поддержку.

Ранее мы рассказывали, кто может вместо России поставлять уголь в Европу. Также мы писали, что думает министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал решение Польши о запрете импорта угля из РФ и Беларуси.