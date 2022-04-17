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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Смелый шаг": как угольное эмбарго против РФ повлияет на Польшу

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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17 апреля, 17:40
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Решение о запрете угля заработает раньше на несколько месяцев, чем в ЕС, что свидетельствует о решительности Польши
Указ о запрете российского угля подписал президент Польши Анджей Дуда
Указ о запрете российского угля подписал президент Польши Анджей Дуда / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал решение Польши о запрете импорта угля из РФ и Беларуси "смелом поступком". Ведь оно на несколько месяцев опередило аналогичное решение ЕС об эмбарго.

Об этом говорится на сайте Минэнерго.

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По словам министра, Польша показала пример решительной и последовательной политики. Ведь буквально в 2020 году 70% импортируемого в Польшу угля было из РФ. Это составляло около 15% внутреннего потребления и около 80% потребления частных домохозяйств.

То есть о последствиях после отказа можно только догадываться. А это свидетельствует о реальной оценке угроз, которые несет финансирование государства-агрессора.

"Это действительно смелый шаг, учитывая структуру потребления угля в Польше", – сказал Галущенко.

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Польша первой откажется и от газа агрессора

Польша готова подать пример другим странам и первой отказаться от голубого топлива агрессора. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Шимон Шинковский в интервью Berliner Zeitung.

"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побуждать другие страны поступить так же... Только общее решение европейских государств имеет смысл", – сказал Шинковский.

Напомним, что Польша ранее уже решила не продлевать контракт на поставку газа с "Газпромом". Срок его действия истекает в конце 2022 года. Однако теперь стало известно, что запрет на российский газ может быть введен раньше.

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Мы также рассказывали, почему Европа должна отказаться от российского газа и нефти, и писали, что Джо Байден подписал два закона, вводящие новые санкции против России и Беларуси.

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