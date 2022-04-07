Змінить життя усієї Європи: про що з ЄС домовляється "Нафтогаз"

"Нафтогаз" домовляється про постачання зрідженого газу / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Європа може відмовитись від російського газу швидше, ніж за два роки. Україна готова активно включитись в цей процес, а "Нафтогаз" вже домовляється про поставки скрапленого газу.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю "РБК-Україна".

Реклама

За його словами, Україна вітає ініціативу Європи щодо централізованої закупівлі газу і нагадав, що ця ідея зовсім не нова.

"Ці питання обговорювалися в контексті нашої позиції про необхідність зупинки "Північного потоку-2". Але тоді країни ЄС розділилися, і не всі підтримували цю ідею", – сказав міністр.

Галущенко зазначав, що тепер Європа змогла домовитись і навіть говорить про можливість за два роки відмовитися від російського газу. Хоча, на думку очільника відомства, це можна зробити і раніше.

Реклама

Шляхом до цього є LNG, тобто скраплений природний газ і Україна вже включається у процес його закупівлі.

"Нафтогаз" спілкується досить активно саме про можливість закупівлі LNG. Там будуть різні цінові категорії, і вони над цим питанням працюють активно", – запевнив міністр.

Також Галущенко торкнувся теми фінансових потреб "Нафтогазу" і заявив, що можливо вони будуть покриватися за рахунок збільшення ренти за видобуток газу на території України.

Реклама

Дешевий газ для ТЕС

В Україні окремі ТЕС і ТЕЦ отримуватимуть газ за пільговою ціною, завдяки відповідному рішенню уряду.

Перший договір про постачання газу за зниженим тарифом вже підписали:

НАК "Нафтогаз України";

ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".

Для ТЕС та ТЕЦ, які використовують вугілля як основний вид палива, постачатимуть природний газ, якщо через воєнні дії не буде можливості постачати вугілля. Детальніше про те, хто наступним приєднається до цієї ініціативи, читайте в матеріалі.

"Сьогодні" також писали, чи можна знайти альтернативу російським енергоносіям і розповідали, хто відмовився купувати блакитне паливо у "Газпрому".