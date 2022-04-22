Коли Європа повністю відмовиться від російської нафти — названо терміни

Сценаріїв відмови існує кілька / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Терміни відмови Європи від російських енергоресурсів називають різні. Коливаються вони в межах 1-8 років.

Про це розповідає Kosatka.Media, яка зібрала кілька головних сценаріїв ембарго.

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Одні кажуть, що ЄС може відмовитися від енергоресурсів агресора протягом року, але цей сценарій надто радикальний, інші ж стверджують, що вистачить 2, 5 чи 8 років. Розглянемо детально останні три.

Відмова протягом двох років

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель наприкінці березня сказав, що ЄС зможе відмовитися від постачання російських енергоресурсів ( в цьому випадку газу) за 2 роки. Конкретних деталей не назвав. За словами Борреля, велику роль заміні російських вуглеводнів може зіграти Близький Схід. Також сприятимуть скороченню споживання газу зелені проекти.

Єврокомісія (це "уряд" ЄС) запропонувала план REPowerEU, який передбачає заміну 2/3 російського газу (100 млрд м3) вже до кінця 2022 року. Проект заснований на двох напрямках:

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диверсифікація поставок та залучення відновлюваних джерел газу;

перехід до чистої енергії (встановлення мільйонів сонячних панелей на дахах будинків, підприємств та фермерських господарств, подвоєння швидкості встановлення теплових насосів, прискорення процедури видачі дозволів).

Відмова за 5 років

Партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін заявив, що Євросоюзу буде потрібно не менше 5 років.

Повне позбавлення залежності настане в Європі не раніше, ніж до 2027 року, як показує аналіз усіх можливостей. Поки до кінця 2022 року ЄС може скоротити імпорт газу з Росії наполовину, якщо серйозно візьметься за справу, а не на 2/3 або 3/4, як проголошують схвалені Єврокомісією плани, – написав експерт у колонці для The Insider.

Відмова за 8 років

Міжнародне енергетичне агентство запропонувало план зі скорочення залежності ЄС від газу до 2030 року. Він містить 10 пунктів, які у короткостроковій перспективі дозволять скоротити імпорт на 80 млрд м. куб:

Відсутність нових контрактів на постачання газу з Росією. Ефект: відмова від контрактів із РФ за схемою "бери або плати". Замінити російське постачання газом з альтернативних джерел. Ефект: близько 30 млрд м3 додаткових поставок газу з неросійських джерел. Ввести мінімальні зобов'язання щодо зберігання газу для підвищення стійкості ринку. Ефект: зросте стійкість газової системи (проте збільшиться попит на газ, що сприяє високим цінам). Прискорити розгортання нових вітрових та сонячних проектів. Ефект: додаткові 35 ТВт-год виробництва нових ВДЕ протягом 2023 року, понад очікуване зростання від цих джерел, знизять споживання газу на 6 млрд м. куб. Максимально збільшити виробництво електроенергії з існуючих керованих джерел з низьким рівнем викидів: біоенергія та ядерна енергія. Ефект: додаткове виробництво електроенергії на 70 ТВт-год із існуючих джерел із низьким рівнем викидів, скорочення використання газу для виробництва електроенергії на 13 млрд м. куб. Вжити короткострокових заходів для захисту вразливих споживачів електроенергії від високих цін. Ефект: зниження рахунків за електроенергію для споживачів, навіть коли ціни на газ високі; вивільняється до 200 млрд євро для пом'якшення впливу на вразливі групи (за рахунок податків на надприбутки енергетичних компаній). Прискорити заміну газових котлів тепловими насосами. Ефект: скорочення використання газу для опалення на 2 млрд м3 на рік. Прискорити підвищення енергоефективності будівель та промисловості. Ефект: скорочення споживання газу для опалення майже на 2 млрд м3 на рік, зменшення рахунків за електроенергію. Заохочувати споживачів знижувати температуру у будинках за допомогою термостатів. Ефект: зниження температури термостата для опалення будинків на 1°C знизить потребу в газі приблизно на 10 млрд м. куб. на рік. Докладати більше зусиль для диверсифікації та зневуглеводнювання джерел енергії, що забезпечують гнучкість енергосистеми у періоди пікових та сезонних навантажень. Ефект: поштовх до інновацій може з часом послабити тісний зв'язок між постачанням природного газу та електроенергетичною безпекою Європи.

Пряме зниження залежності від російського газу – близько 53 млрд м. куб. на рік, а додатково тимчасовий перехід із газу на вугілля або мазут може знизити потребу в газі для виробництва електроенергії приблизно на 28 млрд м. куб. на рік.

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Як Росія обходитиме санкції?

За словами директора Фонду енергетичного розвитку РФ Сергія Пікіна, влада розглядає можливість і надалі торгувати нафтою шляхом зміни прапора танкера.

"Насправді питання зміни маршрутів та напрямку транспортування – це насамперед питання прапора. У Росії своїх танкерів немає, але як показує практика, жодні санкції ніколи не зупиняють власників морських суден, і вони без проблем надаватимуть послуги перевезення російської нафти", – каже він.

Ще один варіант – розбавляти російську нафту нафтою інших сортів. За таким принципом працює компанія Shell: вона й надалі купує сировину з РФ і змішує з нафтою інших сортів, отримуючи горезвісну "латвійську суміш". Ймовірно, один з ключів до вирішення проблеми – це поява аналогів, наприклад – "турецької суміші".

Нагадаємо, що Росія закрила дані про видобування та експорт нафти та газу. Пояснюється це тим, що така інформація "була використана як додатковий тиск на російський ринок та його учасників".

Раніше ми писали, що відбувається з експортом чорного золота з РФ.