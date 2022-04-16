Кремлівський проєкт приречений? Що чекає "Ямал-Європа" у найближчому майбутньому

Чому РФ скоро втратить ще один газопровід / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська війна проти України поступово змушує весь цивілізований світ відмовлятися від енергоресурсів агресора, які фактично годували РФ

"Сьогодні" поспілкувалися з економістом Олексієм Кущем та дізналися, яка подальша доля газопроводу "Ямал-Європа", який з'єднує російські газові родовища із західною Європою.

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За словами експерта, трубопровід вже восени 2021 року розпочав роботу в реверсному режимі – тобто блакитне паливо з Німеччини почали закачувати до польських сховищ.

"Він давно перестав роботу в аверсному режимі, а пов'язано це було з тим, що "Газпром" різко скоротив постачання природного газу до Європи", – розповів експерт.

Тоді російського монополіста звинуватили у навмисному скороченні поставок на тлі дискусій про можливий запуск "Північного потоку-2".

"Я думаю, що всі північні газові та логістичні проєкти РФ поступово вмиратимуть. Для тих обсягів газу, які ще використовує Європа до зеленого переходу та знаходження нових джерел постачання, використовуватимуть переважно південний газовий хаб", – каже Кущ.

Тобто це транспортування газу турецьким Блакитним потоком, що зробить цю країну найбільшим газовим хабом, вважає експерт. Він також зазначає, що північній Європі доведеться швидше знаходити альтернативні джерела газу.

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"Тому газопровід "Ямал-Європа", швидше за все, не функціонуватиме в аверсному режимі і лише частково в реверсному", – підсумував економіст.

Що буде з "Північним потоком-2"?

Раніше ми розповідали, що скандальний газопровід "Північний потік-2", який так і не встиг розпочати свою роботу, чекає неоднозначне майбутнє.

Олексій Кущ вважає, що Європа не демонтуватиме його з дна моря і просто законсервує.

Це може знадобитися у майбутньому, як козир у переговорах із Росією, якщо там, звичайно, зміниться правлячий режим. Однак, на думку експерта, це плани на дуже далеку та примарну перспективу.

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"Сьогодні" також писали, чому головний російський монополіст "Газпром" більше не потрібен владі та розповідали, чому Німеччина ніяк не може продати його "спадок".