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"Північний потік-2" залишається головним козирем – наскільки небезпечний кремлівський газопровід

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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11 квітня, 13:02
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Разом із експертом розповідаємо, які перспективи залишилися у "Північного потоку-2" після початку повномасштабної війни
За яких умов "Північний потік-2" можуть запустити
За яких умов "Північний потік-2" можуть запустити / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після початку повномасштабної війни РФ проти України багато хто поставили остаточний хрест скандальному російському газопроводі "Північний потік-2", який загрожував енергетичній безпеці всієї Європи

У Польщі навіть запропонували демонтувати трубопровід із дна моря, а в США впевнені, що тепер це не більше, ніж шматок металу.

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"Сьогодні" поспілкувалися з економістом Олексієм Кущем та розкажуть, чи правда російський проект більше не загрожує Україні чи про нього рано забувати.

Експерт упевнений, що ніхто не візьметься за демонтаж "Північного потоку-2". Швидше за все, цю трубу просто законсервують.

"З 24 лютого Росія фактично намацала больовий поріг Європи щодо морально-етичних цінностей. Тому що Європа, дивлячись на те, що відбувається в Бучі та Ірпені, не може поводитися інакше. Баланс зараз хитнувся з боку егоїзму до морально-етичних цінностей", – розповідає Кущ.

Газ по "Північному потоку-2" ніколи не піде?

Не дивлячись на готовність ЄС посилювати санкції та поступово відмовлятися від російського газу, скидати з рахунків кремлівський газопровід зарано.

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Справа в тому, що "Північний потік-2" як один із ключових логістичних активів будуть використовувати для торгів з майбутніми російськими політичними елітами, які рано чи пізно прийдуть до влади.

"Я думаю, що його залишать на той випадок, якщо в Росії прийде до влади новий, умовно демократичний політичний режим, який піде на серйозну деескалацію. З таким режимом Захід піде на переговори, однією з умов може бути запуск "Північного потоку-2", – каже Олексій Кущ.

Проте економіст упевнений, що це плани на дуже далеку перспективу і здійсниться вони можуть з дуже низькою ймовірністю.

"На Заході сповідують принцип – ніколи не говори ніколи, тому вони зберігатимуть цей актив як козир для переговорів з Росією", – пояснює експерт.

Відмова від російського газу

Міністр енергетики Герман Галущенко упевнений, що Європа може відмовитись від газу агресора не за два роки, а набагато швидше.

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Ключем до енергетичної незалежності міністр вважає скраплений газ. За його словами, український "Нафтогаз" готовий активно включатися до спільних закупівель цього палива з ЄС.

"Сьогодні" також писали, кому може бути вигідний "Північний потік-2" і розповідали, чому "Нафтогаз" хочеться відмовитися від закупівлі блакитного палива в ЄС.

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