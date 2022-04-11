"Північний потік-2" залишається головним козирем – наскільки небезпечний кремлівський газопровід

Після початку повномасштабної війни РФ проти України багато хто поставили остаточний хрест скандальному російському газопроводі "Північний потік-2", який загрожував енергетичній безпеці всієї Європи
У Польщі навіть запропонували демонтувати трубопровід із дна моря, а в США впевнені, що тепер це не більше, ніж шматок металу.
"Сьогодні" поспілкувалися з економістом Олексієм Кущем та розкажуть, чи правда російський проект більше не загрожує Україні чи про нього рано забувати.
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Експерт упевнений, що ніхто не візьметься за демонтаж "Північного потоку-2". Швидше за все, цю трубу просто законсервують.
"З 24 лютого Росія фактично намацала больовий поріг Європи щодо морально-етичних цінностей. Тому що Європа, дивлячись на те, що відбувається в Бучі та Ірпені, не може поводитися інакше. Баланс зараз хитнувся з боку егоїзму до морально-етичних цінностей", – розповідає Кущ.
Газ по "Північному потоку-2" ніколи не піде?
Не дивлячись на готовність ЄС посилювати санкції та поступово відмовлятися від російського газу, скидати з рахунків кремлівський газопровід зарано.
Справа в тому, що "Північний потік-2" як один із ключових логістичних активів будуть використовувати для торгів з майбутніми російськими політичними елітами, які рано чи пізно прийдуть до влади.
"Я думаю, що його залишать на той випадок, якщо в Росії прийде до влади новий, умовно демократичний політичний режим, який піде на серйозну деескалацію. З таким режимом Захід піде на переговори, однією з умов може бути запуск "Північного потоку-2", – каже Олексій Кущ.
Проте економіст упевнений, що це плани на дуже далеку перспективу і здійсниться вони можуть з дуже низькою ймовірністю.
"На Заході сповідують принцип – ніколи не говори ніколи, тому вони зберігатимуть цей актив як козир для переговорів з Росією", – пояснює експерт.
Відмова від російського газу
Міністр енергетики Герман Галущенко упевнений, що Європа може відмовитись від газу агресора не за два роки, а набагато швидше.
Ключем до енергетичної незалежності міністр вважає скраплений газ. За його словами, український "Нафтогаз" готовий активно включатися до спільних закупівель цього палива з ЄС.
"Сьогодні" також писали, кому може бути вигідний "Північний потік-2" і розповідали, чому "Нафтогаз" хочеться відмовитися від закупівлі блакитного палива в ЄС.