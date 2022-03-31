Мільярди вилетіли в газову трубу: чому "Північний потік-2" помер і більше не воскресне

Промовистим наслідком для Росії після вторгнення в Україну стала зупинка масштабного енергетичного проєкту

Російський газопровід остаточно помер / Фото: Getty Images, Nord Stream 2, Колаж: Сьогодні

Росія кілька років будувала "Північний потік-2", який обійшовся в 11 мільярдів доларів. Однак ці колосальні суми просто вилетіли в трубу, бо після початку війни в Україні, жодних шансів запустити газ у Німеччину не лишилося.

Як пише CNBC, масштабний інфраструктурний проєкт просто знищили після кількох років геополітичного пінболу.

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Перші ознаки проблеми із газопроводом виникли восени 2021 року, коли в Німеччині призупинили процес його сертифікації. Такою була відповідь регулятора на стягування російських військ до кордонів з Україною, а "похорон" проєкту відбувся після визнання в Кремлі псевдореспублік на Донбасі.

Початок повномасштабної війни Росії проти України став і початком геополітичної кризи в Європі. Відтак, про спільні проєкти й ділове партнерство між Росією і ЄС більше не мовиться.

Провал РФ у Європі

За словами керівниці групи з геополітики Німецького фонду Маршалла США Крістін Берзіни, російське вторгнення знищило "Північний потік-2", адже жодна європейська країна не дозволить використання газопроводу після дій Путіна. Навіть наявні російські газопроводи мають хитке майбутнє в Європі.

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ЄС також намагається відмовитися від російських енергоресурсів – до кінця 2022 року планують скоротити імпорт газу на дві третини і до 2030 року відмовитися від нього взагалі. Путіну не допомогли навіть спроби шантажу з вимогою перейти на розрахунок в рублях, які успішно відхилили в Європі.

Американські аналітики переконані, що "Північний потік-2" ніколи не введуть в експлуатацію, оскільки ставлення європейців до російського газу змінилося. Країни намагаються знайти альтернативні джерела постачання й відійти від РФ взагалі.

Доля російського газопроводу

Розробкою та експлуатацією Nord Stream 2 AG займалась швейцарська "донька" "Газпрому". Однак співфінансування надавали і європейські компанії: Wintershall Dea, Uniper, Engie, OMV і Shell. Зараз усі вони відмовились спонсорувати проєкт, а Shell узагалі вийшла з російського ринку.

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Раніше енергетики описували російський газопровід як "втонулий", через бюрократію та політичні процеси, які завжди були довкола нього. Водночас німецький регулятор з питань енергетики зауважив, що "Північний потік-2" неможливо сертифікувати, бо обов’язковою умовою для цього є переконання, що постачанню нічого не загрожує. Такої впевненості в Німеччині не мають.

Багато в чому доля газопроводу залежатиме від вирішення ситуації в Україні. Зокрема, чи припинить Путін війну та виведе свої війська. Європейці одностайні в тому, що поки російське вторгнення не зупиниться, про запуск "Північного потоку-2" не може бути й мови.

"Навіть у разі припинення вогню, здається малоймовірним, що більше не існуватиме російської загрози, особливо поки при владі президент Володимир Путін", – наголосив директор з питань енергетики та клімату Eurasia Group Хеннінг Глойстайн.

Ймовірно, Німеччина, якщо й погодиться на відновлення Nord Stream 2, то лише після повної урядової реформи в Росії та за умови, що це буде водневий трубопровід. Хоча такий сценарій теж нереалістичний.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер зауважив, що зараз німці звикають до думки, що РФ – це їхній супротивник. Однак додав, що європейців не раз попереджали про усі ризики щодо "Північного потоку-2" як Україна, так і Польща.

Прогнози щодо газопроводу

Ще наприкінці 2021 року США і Німеччина домовилися про жорсткі спільні дії проти російського "Північного потоку-2", якщо Росія нападе на Україну. Вони зважили усі ризики, про які їх неодноразово попереджали щодо співпраці з РФ.

І хоч росіяни досить швидко завершили будівництво труби, запустити її не могли упродовж кількох місяців. Процедура сертифікації розпочалася у вересні й тривала пів року. До процесу також вдалося залучили український "Нафтогаз".

А вже на початку 2022 року почали ширитися чутки про повне блокування газопроводу, якраз через можливу агресію Росії щодо України. Тоді ж у США жартома запропонували росіянам прокачувати через "Північний потік-2" горілку.

Раніше ми розповідали, кому може бути вигідним "Північний потік-2". Водночас після вторгнення Росії в Україну, оператор газопроводу дуже швидко оголосив про банкрутство.