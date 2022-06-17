Потужний удар для РФ? Китай купує частку в Катарському СПГ

Нафтові компанії Китаю вже ведуть переговори з Катаром / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Китай націлений придбати частку в Катарському СПГ. Переговори про інвестиції в акції North Field East, найбільшого у світі проекту з виробництва скрпаленого природного газу (СПГ) та закупівлі палива за довгостроковими контрактами, вже тривають.

Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначає видання, катарська угода допоможе Китаю створити буфер проти волатильності спотових цін та диверсифікувати свій імпорт, а також відносини з двома основними постачальниками — Сполученими Штатами та Австралією, які перебувають на низькому рівні, а також Росією, яка перебуває у розпалі війни та стикається з широкомасштабними санкціями.

До слова, подібне партнерство буде першим в історії двох країн. Пекін розглядає газ як стратегічне паливо, яке замінить вугілля на шляху до нейтральності вуглецю до 2060 року.

Зауважимо, що Катар був найбільшим постачальником СПГ у Китай після Австралії у перші п'ять місяців 2022 року.

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Китай нарощує покупку російської нафти

Найбільший попит у Китаї має російська нафта марки ESPO через коротку відстань доставки і тому, що більшість інших покупців уникають купувати чорне золото у Росії через війну в Україні.

У травні з російського порту "Козьміно" до Китаю прибудуть 33 вантажі ESPO. Це буде найбільшим місячним надходженням принаймні з 2016 року.

Раніше "Сьогодні" вже розповідали, з чиєю допомогою Росія й надалі продає свою нафту по всьому світу, а також писали, що Росія та Китай вигадали нову схему для перевезення нафти.