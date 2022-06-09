На Київщині зводять перші будинки змість руїн: які умови і вартість житла

На Київщині почалось відновлення після обстрілів РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У 65% Київської області є руйнування через обстріли Росії. За планом держави відновлювати почали в першу чергу те, що потребує капітального ремонту, і на Київську область для цього виділили 400 млн грн. Роботи почалися в квітні, і до настання зими в області планують звести 2 500 нових будинків.

Якими вони будуть та яка їх собівартість? Про це виданню Forbes розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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Починають з фіксування руйнувань

Із 69 громад Київщини у 46 є руйнування, і всі вони мають різний характер. По всій області зруйновані близько 5 000 приватних будинків.

У деяких містах і селах не було лінії зіткнення, і вони постраждали від артилерійських обстрілів. А, наприклад, Ірпінь, в якому проходила лінія зіткнення, постраждав значно більше. У Бородянці повністю зруйнована центральна вулиця. У селі Макарівської громади понад 70 приватних будинків зруйновані вщент.

Перше, над чим працюють зараз у цих містах і селах, – складають акти щодо руйнувань. Є спеціальні комісії, які ходять та фіксують масштаб руйнувань.

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Так, на ремонти дахів, вікон, дверей тощо будуть використовувати 400 млн грн, які держава дала Київщині для ремонтів. Однак Кулеба зазначає, що цього не вистачить, і необхідне буде додаткове фінансування.

Перші будинки вже зводять

Голова ОВА зазначив, що в одній із громад вже почали пілотний проєкт, і зводять одноповерхові приватні будинки.

"Плануємо до 12 червня звести п'ять будинків. Перший – для сім'ї нашого героя, який загинув у боях під Ізюмом. Решта – для родин, будинки яких були знищені під час бомбардувань. Якщо це вдасться, 12 червня буде місяць, як ми почали будувати. Розраховуємо, що проєкт буде типовим для області. Далі рухатимемося в інших масштабах і об'ємах", – пояснив Кулеба.

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Так, до початку зими в області планують звести 2 500 будинків.

Типове таке житло на три кімнати матиме площу 90 м кв. Прогнозована собівартість – 1,1-1,2 млн грн. Ця сума не включає в себе умеблювання і ремонт. Однак до неї входить встановлення всієї необхідної сантехніки. Буде ще кілька варіантів будинків – на 60 м кв. та 120 м кв.

Загалом на відбудову усіх 5 000 зруйнованих об'єктів потрібно близько 6 млрд грн. Це стосується тільки будівництва приватних будинків, без електромереж і газопостачання, які здебільшого там є.

"Використовуються технічні рішення, які дають можливість дати результат за місяці. Матеріали: газобетон, арматура, деревина. Для нас головне – час, потрібно знайти таку кількість виробників, які закриють потребу до зими", – додав Кулеба.

Крім того, у Київській області є ще 44 комерційні підприємства, які доведеться відбудувати з нуля. 100 підприємств зруйновані частково.

Яка проблема зі зруйнованими будинками постане перед Україною

Раніше ми писали, що перероблювати сміття, яке з'явилося внаслідок обстрілу, дуже складно, адже це не будсміття у класичному розумінні, а суміш різних уламків та залишків.

Будинок складається з різних за структурою та походженням матеріалів, наприклад, металопластик, скло, армувальна сітка, мінеральна вата, деревина. Крім того, в руїнах є купа інших побутових речей. А тому відділити їх і переробити складно.

Ще одна проблема – небезпечні відходи. У сумішах будсміття є матеріали, які небезпечні для людини і середовища, і з ними працювати треба окремо. Але у разі, якщо їх вдасться відділити від загальної суміші.

Читайте у нашому матеріалі, як розв'язати цю проблему, відсортувати і переробити залишки зруйнованих будинків.

"Сьогодні" також розповідали, як в Україні відбудовуватимуть зруйновані міста, і де активно будують нові житлові комплекси.