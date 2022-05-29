На повідцю в Угорщини: ЄС дає задню і вносить зміни в нафтове ембарго

Уряд Орбана отримує максимальну вигоду для Угорщини / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейський Союз висунув нову пропозицію щодо санкцій проти Росії – заборонити імпорт морської нафти, але не вводити ембарго на головний нафтопровід "Дружба".

Як пише Bloomberg, так сподіваються догодити Угорщині та спонукати країни блоку нарешті підтримати шостий пакет обмежень.

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Відомо, що через "Дружбу" постачають величезні обсяги сирої нафти в Угорщину, тож його можуть виключити з переліку санкцій. Тоді країни матимуть пів року на відмову від російської морської нафти та вісім, щоб покінчити з нафтопродуктами з РФ.

Хто в плюсі?

Такі поступки дозволять Угорщині виграти більше часу на пошук технічного рішення щодо енергетичної безпеки. Альтернативи в цей період шукатимуть також Словаччина і Чехія.

Окрім цього, з нововведеннями, у Болгарії перехідний період триватиме до червня або грудня 2024 року. Хорватію можуть звільнити від імпорту вакуумного газойлю.

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Можуть обмежити і перепродаж чорного золота з РФ, яке потрапляє в інші країни по нафтопроводу. Проєкт передбачає і обмеження щодо надання допомоги, посередництва чи фінансування перевезень нафти до третіх країн. Водночас пункт із забороною страхування відправлень, схоже, прибрали.

У неділю, 29 травня, представники країн ЄС мають обговорити зміни до чергового пакету санкцій проти РФ. Щоб його ухвалити, потрібна підтримка усіх учасників блоку.

Вплив санкцій

Упродовж останнього місяця тривало чимало дискусій у Європі щодо заборони імпорту російської нафти. Спершу планували ввести ембарго проти всіх видів чорного золота і нафтопродуктів з Росії до початку 2023 року.

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Водночас Угорщина та Словаччина отримали часу до кінця 2024 року, а Чехія – до червня 2024 року. Країни сильно залежать від імпорту енергоносіїв, тож потребують більше часу для переходу.

Однак через вимоги Угорщини та тривалі суперечки, ембарго досі не впровадили. Уряд Віктора Орбана вимагає виключення з переліку санкцій трубопровідну нафту та шалені компенсації.

Виторг кращих умов

Раніше економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів "Сьогодні", що блокування ембарго на нафту Угорщиною є лише шантажем, щоб виторгувати собі кращі умови. Про це свідчить вимога надати два мільярди євро на модернізацію енергосистеми та нафтопереробних заводів в країні.

"Сказати, що їм справді потрібно два мільярди і у них така критична ситуація – не можна. Але істина завжди посередині і стверджувати, що вони повністю імітують цю залежність, теж не можна", – зауважив експерт.

За словами експерта, Орбан лукавить щодо відсутності альтернатив, оскільки Угорщина може отримувати природний газ із Азербайджану по газопроводу "Танап". Закупівлі нафти можуть відбуватися в Хорватії. Але вся справа у цінах, оскільки РФ багато років підкуповувала угорців низькою вартістю ресурсу.

Через територію України проходить нафтопровід "Дружба". У критичній ситуації, його можна просто перекрити, тож незалежно від шостого пакета санкцій, Угорщина втратить криваві ресурси з Росії.

Водночас деякі компанії з Європи готові купувати російський газ за новою складною платіжною системою. А великі гравці на світовому ринку використовують ситуацію та скуповують російську нафту задешево.